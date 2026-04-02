Сколько часов работает связь без света: в Минцифры назвали точные цифры

Он пояснил, что в случае полного блэкаута алгоритм работы сети зависит от времени отсутствия света.

"Мы не вводим себя в заблуждение, а опираемся на четкие расчеты устойчивости сети. Если отключение продлится 10-12 часов, алгоритм работы связи будет следующим", - сказал Прибитько.

По его словам, первые 4-6 часов абоненты могут даже не заметить перебоев, поскольку 100% базовых станций в Украине оборудованы аккумуляторами.

При этом 92% станций способны работать от 6 до 8 часов без электроснабжения благодаря усиленным батареям.

"Но 10, 12 часов и более - это сценарий, где аккумуляторы уже не спасают и включаются генераторы. Сейчас ими обеспечена почти половина всех базовых станций в стране", - рассказал он.

Прибытько отметил, что эти генераторы способны держать связь более 3 суток (72+ часа). Главный вызов во время таких длительных блэкаутов - вовремя их включать и заправлять.

Он добавил, что для этого Минцифры предоставило общинам возможность самостоятельно подпитывать базовые станции в случае нехватки персонала мобильных операторов.

"Поэтому устойчивость связи на 10-й или 12-й час отключения - это результат совместной работы операторов, местной власти и вашей личной подготовки, если вы заблаговременно провели дома энергонезависимый интернет xPON", - подытожил замминистра.