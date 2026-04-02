Скільки годин працює зв'язок без світла: у Мінцифри назвали точні цифри

09:20 02.04.2026 Чт
2 хв
Скільки витримають мобільні мережі без світла?
Ірина Глухова, Дмитро Левицький

Мобільний зв’язок в Україні під час блекауту може працювати від кількох годин до кількох діб залежно від тривалості відключення електроенергії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Він пояснив, що у разі повного блекауту алгоритм роботи мережі залежить від часу відсутності світла.

"Ми не вводимо себе в оману, а спираємося на чіткі розрахунки стійкості мережі. Якщо відключення триватиме 10-12 годин, алгоритм роботи зв'язку буде наступним", - сказав Прибитько.

За його словами, перші 4-6 годин абоненти можуть навіть не помітити перебоїв, оскільки 100% базових станцій в Україні обладнані акумуляторами.

Водночас 92% станцій здатні працювати від 6 до 8 годин без електропостачання завдяки посиленим батареям.

"Але 10, 12 годин і більше - це сценарій, де акумулятори вже не рятують і вмикаються генератори. Зараз ними забезпечена майже половина всіх базових станцій у країні", - розповів він.

Скільки годин працюють базові станції без світла (Інфографіка РБК-Україна)

Прибитько зазначив, що ці генератори здатні тримати зв'язок понад 3 доби (72+ години). Головний виклик під час таких тривалих блекаутів - вчасно їх вмикати та заправляти.

Він додав, що для цього Мінцифри надало громадам можливість самостійно підживлювати базові станції у разі нестачі персоналу мобільних операторів.

"Тому стійкість зв'язку на 10-й чи 12-й годині відключення - це результат спільної роботи операторів, місцевої влади та вашої особистої підготовки, якщо ви завчасно провели вдома енергонезалежний інтернет xPON", - підсумував заступник міністра.

Зв’язок в Україні під час блекауту

Як відомо, відключення електроенергії впливають на роботу мобільних мереж та домашнього інтернету. Поте сьогодні зв’язок в Україні під час блекаутів працює значно стабільніше, ніж у 2022 році.

Якщо тоді після зникнення світла мобільні вежі могли вимикатися вже за одну-дві години, то зараз ситуація суттєво покращилася.

Наразі мережі здатні працювати значно довше, і навіть під час тривалих відключень зв’язок у більшості випадків зберігається.

Це стало можливим завдяки переходу базових станцій на резервне живлення - після зникнення електроенергії вони автоматично перемикаються на акумулятори або генератори.

Попри складну ситуацію в енергосистемі, мобільний зв’язок продовжує працювати в усіх регіонах України.

Також у Мінцифри надали рекомендації, як довше залишатися з домашнім інтернетом під час відключень електроенергії.

