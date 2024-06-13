Сколько F-16 может получить Украина в 2024 году и когда передадут Mirage-2000: мнение эксперта

Украине уже в 2024 году могут передать 14 истребителей F-16. При этом поставок Mirage-2000 стоит ожидать в следующем году.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, на первом этапе Украина может воспользоваться истребителями F-16, чтобы отогнать авиацию россиян и наносить удары по наземным целям.

"Думаю, скоро мы сможем иметь до 10 самолетов и, возможно, до 14 к концу года", - спрогнозировал эксперт.

При этом часть задач смогут выполнять Mirage-2000, которые пообещала Франция. Их, вероятно, предоставят не раньше начала 2025 года, добавил Мусиенко.

Эксперт отметил, что если союзники выполнят планы по поставках истребителей F-16 Украине, то в 2026-2027 гг. всего передать могут около 130 единиц. При таком условии у украинских пилотов будет полное преимущество в воздухе.