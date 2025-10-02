Сколько дронов Украина запускает по РФ: Зеленский впервые назвал цифры

Глава государства обратил внимание, что еще год назад украинские воины не могли в полной мере отвечать на российские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Тогда из-за этого в Украине были блэкауты.

"Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Они используют сегодня 500-600 беспилотников в день, мы - 100-150", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что возможности увеличить производство беспилотников у Украины есть, но вопрос в финансировании. Эту тему президент уже обсудил с партнерами.

"За счет увеличения финансирования мы сможем выйти на аналогичные показатели по дальнобойным дронам. Тогда будет больше вопросов со стороны их (российского - ред.) общества к их лидеру", - добавил президент.