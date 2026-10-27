Сколько детей должно быть на одну женщину? Демограф объяснил, как уберечь население Украины

Демографическая ситуация в Украине во время войны изменилась. И хотя даже в мирное время тенденция к сокращению населения может сохраниться, темпы этого процесса реально замедлить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного научного сотрудника отдела демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна в разговоре с УНИАН.

На чем основываются демографические прогнозы

Эксперт рассказал, что в целом демографические прогнозы основываются на предположениях насчет трех основных факторов:

рождаемости;

смертности;

миграции.

Он объяснил, что специалисты при расчетах анализируют тенденции предыдущих лет и уже на их основе формируют несколько возможных сценариев:

оптимистичный;

средний;

пессимистичный.

Так, например, один сценарий может предусматривать рост рождаемости и снижение смертности, а другой - противоположные тенденции.

По продолжительности демографические прогнозы делят на:

краткосрочные (приблизительно на 3-5 лет);

среднесрочные (на 10-15 лет);

долгосрочные (которые могут охватывать 50 лет и больше).

При этом чем длиннее период прогнозирования, тем больше неопределенности, ведь на демографическую ситуацию влияют многочисленные факторы, которые невозможно предусмотреть заранее.

"Кроме того, прогнозы либо ежегодно, либо с определенной периодичностью пересматриваются в зависимости от переменных факторов. Поэтому прогноз не следует воспринимать как приговор", - подчеркнул демограф.

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Как изменила демографические тенденции в Украине война

Гладун сообщил, что демографические тенденции в Украине существенно изменила война.

Поэтому опираться только на данные пяти-, семи- или десятилетней давности - уже недостаточно.

Теперь для прогнозирования необходимо учитывать разные сценарии завершения боевых действий.

Например, в случае завершения войны в 2026 году - можно рассматривать оптимистичный демографический сценарий. В 2027-2028 годах - промежуточный. А в случае окончания войны в 2030 году - пессимистичный.

Кроме того, важно учитывать, что демографические процессы во время войны, в первые годы после ее завершения и через 3-5 лет, могут существенно отличаться (для каждого из этих периодов нужны отдельные предположения).

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При каких условиях демографическая ситуация улучшится

По мнению эксперта, Украине сложно будет избежать демографического спада даже после завершения войны.

"В современных демографических условиях практически для всех стран мира прогнозы будут идти в сторону сокращения численности населения. В середине этого века население планеты начнет снижаться - это общемировой тренд, можно сказать. Просто у нас своя специфика", - рассказал он.

В то же время Гладун отметил, что говорить именно о "демографической обреченности Украины" - не стоит.

Он добавил, что после завершения войны ситуация может постепенно улучшиться:

уменьшится количество погибших;

рождаемость может возрасти;

масштабы вынужденной миграции сократятся;

продолжительность жизни - увеличиться.

То есть тенденция к сокращению населения может сохраниться, но темпы этого процесса удастся замедлить.

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Ученый сообщил, что для реального улучшения демографической ситуации самого только завершения войны будет недостаточно.

Ведь государство должно внедрять активную социально-демографическую и экономическую политику - чтобы создать более благоприятные условия для жизни людей.

Гладун напомнил, что в 2024 году Кабинет министров утвердил Стратегию демографического развития до 2030 года.

Но эффективность демографической политики зависит и от ее финансирования.

"На 100 женщин должно приходиться примерно 210-220 рожденных детей, чтобы избежать угрозы сокращения населения", - констатировал эксперт.

При этом нынешние оценки, по его словам, "это около 90-110 детей на 100 женщин".

"Исследования, проведенные до полномасштабного вторжения, показали, что украинские семьи в целом ориентировались на рождение двух детей. То есть желание иметь детей в украинских семьях есть, однако им нужные надлежащие условия", - подчеркнул Гладун.

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Он добавил, что в демографии рождаемость, продолжительность жизни и миграция - тесно связаны между собой, поэтому выделить один решающий фактор сложно.

Хотя рождаемость, по мнению специалиста, это - основное.

"Но при этом мы должны уже как-то перестать зацикливаться на численности населения. Экономика должна подстраиваться под то, что есть", - отметил ученый.

То есть даже если население страны сокращается, производительность труда может возрастать благодаря автоматизации, искусственному интеллекту, лучшей организации труда и т.д.

"Влиять можно на все три демографических фактора, в том числе и на миграцию. Люди выезжают за границу не только из-за зарплат, но и из-за ощущения справедливости, доверия к системе, уверенности в будущем", - объяснил демограф.

Следовательно, в Украине важно создать такие условия, при которых люди захотят оставаться, работать и строить свое будущее дома.