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Сколько в Черном море ракетоносителей РФ: ответ ВМС

Пятница 31 мая 2024 08:10
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Сколько в Черном море ракетоносителей РФ: ответ ВМС Иллюстративное фото: Россия вывела в Черное море корабли 31 мая (t.me_nexta/live)
Автор: Наталья Кава

Утром в пятницу, 31 мая, в Черном море и Азовском море находятся пять вражеских кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

По данным ВМС, в Черном море сейчас 2 вражеских корабля, а в Азовском море 3 вражеских корабля.

Кроме этого в Средиземном море 2 российских корабля, среди которых один - носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

"За сутки, в интересах РФ, проход по Керченскому проливу совершили: до Азовского моря - 0 судов. До Черного моря - 3 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор" - сказано в сообщении.

Сколько в Черном море ракетоносителей РФ: ответ ВМС

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Напомним, сегодня ночью в Украине дважды ширилась воздушная тревога - сначала из-за угрозы атаки беспилотников.

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