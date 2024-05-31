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Скільки у Чорному морі ракетоносіїв РФ: відповідь ВМС

П'ятниця 31 травня 2024 08:10
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Скільки у Чорному морі ракетоносіїв РФ: відповідь ВМС Ілюстративне фото: Росія вивела у Чорне море кораблі 31 травня (t.me_nexta/live)
Автор: Наталія Кава

Вранці у п'ятницю, 31 травня, у Чорному морі та Азовському морі знаходяться 5 ворожих кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, у Чорному морі наразі 2 ворожі кораблі, а у Азовському морі 3 ворожі кораблі.

Окрім цього в Середземному морі 2 російські кораблі, серед яких один - носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря - 0 суден. До Чорного моря - 3 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор" - сказано у повідомленні.

Скільки у Чорному морі ракетоносіїв РФ: відповідь ВМС

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, сьогодні вночі в Україні двічі ширилась повітряна тривога - спочатку через загрозу атаки безпілотників.

А вдруге Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Києва.

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