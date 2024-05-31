ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Пятница 31 мая 2024 04:55
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей утром пятницы, 31 мая, снова объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По предварительным данным, тревога объявлена из-за неизвестной скоростной цели, которая движется с востока страны в направлении Киева.

"Внимание! Скоростная цель на Киев", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено в 05:00.

Воздушные силы предупреждают о нескольких скоростных целях по направлению к столице.

Обновлено в 05:25.

Сигнал тревоги был отменен в столице и регионах.

Это уже вторая за утро тревога в столице – незадолго до этого ее объявляли из-за вражеского беспилотника. Тогда же сообщалось и о работе ПВО в Киевской области.

Обращаем внимание, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес