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В Киеве и области объявлен сигнал тревоги: работает ПВО

Пятница 31 мая 2024 03:26
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В Киеве и области объявлен сигнал тревоги: работает ПВО Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области, в ночь на пятницу, 31 мая, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал враждебный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, КМВА и Карту воздушных тревог.

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - сообщили в КМВА.

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеского дрона с юга Украины. Тревогу объявляли в южных и центральных областях. Дважды – в Черкасской области.

Обновлено в 03:30.

Как сообщили в военной администрации, в регионе работают силы ПВО.

Обновлено в 03:40.

В Киеве и области объявлено об отбое тревоги.

Напомним, в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Киеве и области объявлен сигнал тревоги: работает ПВО Напомним, минувшей ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной была комбинированная воздушная атака русских захватчиков.

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