В Киеве и области объявлен сигнал тревоги: работает ПВО
В Киеве и области, в ночь на пятницу, 31 мая, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал враждебный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, КМВА и Карту воздушных тревог.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - сообщили в КМВА.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеского дрона с юга Украины. Тревогу объявляли в южных и центральных областях. Дважды – в Черкасской области.
Обновлено в 03:30.
Как сообщили в военной администрации, в регионе работают силы ПВО.
Обновлено в 03:40.
В Киеве и области объявлено об отбое тревоги.
Напомним, в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.
Где объявлена тревога
Напомним, минувшей ночью в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной была комбинированная воздушная атака русских захватчиков.
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