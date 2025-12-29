Сколько времени надо для восстановления энергетики без ударов РФ? Оценка Минэнерго

По его словам, главная цель российских ударов - разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах, особенно в зимний период.

"Одно дело, когда нет электричества, совсем другое - когда зимой нет отопления. Цель этой кампании - попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество", - отметил Некрасов.

Он пояснил, что потеря целостности энергосистемы может привести к существенному ухудшению энергоснабжения на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья, что позволит России продвигать дестабилизирующие нарративы.

В то же время и.о. министра подчеркнул, что полный блэкаут вряд ли является конечной целью врага, ведь украинские энергетики способны восстанавливать систему и переподключать потребителей.

"Мы исходим из того, что атаки будут продолжаться постоянно. Поэтому формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное и работаем 24/7", - сказал он.

Некрасов также добавил, что в случае прекращения ударов по энергетической инфраструктуре восстановление стабильной работы энергосистемы без отключений займет около двух месяцев.