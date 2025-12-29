Сколько времени надо для восстановления энергетики без ударов РФ? Оценка Минэнерго

Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes.
По его словам, главная цель российских ударов - разрушить не только электроснабжение, но и теплоснабжение в городах, особенно в зимний период.
"Одно дело, когда нет электричества, совсем другое - когда зимой нет отопления. Цель этой кампании - попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество", - отметил Некрасов.
Он пояснил, что потеря целостности энергосистемы может привести к существенному ухудшению энергоснабжения на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья, что позволит России продвигать дестабилизирующие нарративы.
В то же время и.о. министра подчеркнул, что полный блэкаут вряд ли является конечной целью врага, ведь украинские энергетики способны восстанавливать систему и переподключать потребителей.
"Мы исходим из того, что атаки будут продолжаться постоянно. Поэтому формируем запас оборудования, восстанавливаем поврежденное и работаем 24/7", - сказал он.
Некрасов также добавил, что в случае прекращения ударов по энергетической инфраструктуре восстановление стабильной работы энергосистемы без отключений займет около двух месяцев.
Стоит напомнить, что 27 декабря снова нанесли массированную комбинированную атаку по энергетике Украины. На этот раз враг применил ударные дроны, крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Основной целью россиян был Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах города.
Сейчас в Киеве на правом берегу действуют графиковые отключения света, а на левом - экстренные. В ДТЭК уточнили, что десятки тысяч потребителей до сих пор остаются без света.