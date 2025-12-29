Скільки часу треба для відновлення енергетики без ударів РФ? Оцінка Міненерго

Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes.
За його словами, головна мета російських ударів - зруйнувати не лише електропостачання, а й теплопостачання у містах, особливо в зимовий період.
"Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша - коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії - спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство", - зазначив Некрасов.
Він пояснив, що втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя, що дасть змогу Росії просувати дестабілізаційні наративи.
Водночас в.о. міністра наголосив, що повний блекаут навряд чи є кінцевою ціллю ворога, адже українські енергетики здатні відновлювати систему та перепідключати споживачів.
"Ми виходимо з того, що атаки триватимуть постійно. Тому формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене і працюємо 24/7", - сказав він.
Некрасов також додав, що у разі припинення ударів по енергетичній інфраструктурі відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень займе близько двох місяців.
Варто нагадати, що 27 грудня знову завдали масованої комбінованої атаки по енергетиці України. Цього разу ворог застосував ударні дрони, крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал". Основною ціллю росіян був Київ та Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах міста.
Наразі у Києві на правому березі діють графікові відключення світла, а на лівому - екстрені. У ДТЕК уточнилии, що десятки тисяч споживачів досі залишаються без світла.