Сколько будут стоить доллар и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Факторы, которые будут определять курс

В течение второй недели декабря ключевым фактором влияния на курс иностранных валют будет оставаться энергетическая нестабильность. Отключения света будут усиливать интерес к валютным сбережениям, комментирует РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Дополнительное давление, считает эксперт, будут создавать инфляционные риски. "Бизнес, который сталкивается с простоем оборудования или сбоями в логистике, вынужден пересматривать модели ценообразования, что создает предпосылки для роста цен", - поясняет эксперт.

Также весомыми факторами остается неопределенность объема макрофинансовой помощи на 2026 год и ситуация на фронте.

Однако, Национальный банк удерживает ситуацию под контролем, отмечает Лесовой. Резервы превышают 50 млрд долларов, интервенции регулятора на межбанковском рынке выравнивают дисбалансы.

Ставки по депозитам

Взвешенная монетарная политика позволяет поддержать гривну и в целом стимулировать граждан экономить именно в национальной валюте. Эскперт прогнозирует, что до конца года ставки по депозитам могут достигать 18%, что полностью покрывает инфляционные риски.

"У граждан есть равнозначный выбор: скупать валюты, или размещать средства на вкладах без потери покупательной способности сбережений", - комментирует Тарас Лесовой.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что 8-14 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 42,2 - 42,6 гривен (купля-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 гривен (купля-продажа).

На наличном рынке прогнозируется курс в диапазоне 42,3-42,8 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро.

Также Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 гривен для доллара и 0,20 гривен - для евро, в коммерческих банках эта разница будет находиться в пределах 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривну в случае купли-продажи евро.

В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,6-1 гривна и 1-1,3 гривны для евро.

"Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели", - добавляет банкир.