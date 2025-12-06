Сколько будут стоить доллар и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Валютный рынок продолжает находиться под давлением нестабильной ситуации в энергетике, неопределенности относительно предоставления макрофинансовой помощи и вызовов на фронте.
Как эти риски повлияют на курс доллара и евро и каким он прогнозируется на 8-14 декабря - читайте в материале РБК-Украина.
В течение второй недели декабря ключевым фактором влияния на курс иностранных валют будет оставаться энергетическая нестабильность. Отключения света будут усиливать интерес к валютным сбережениям, комментирует РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Дополнительное давление, считает эксперт, будут создавать инфляционные риски. "Бизнес, который сталкивается с простоем оборудования или сбоями в логистике, вынужден пересматривать модели ценообразования, что создает предпосылки для роста цен", - поясняет эксперт.
Также весомыми факторами остается неопределенность объема макрофинансовой помощи на 2026 год и ситуация на фронте.
Однако, Национальный банк удерживает ситуацию под контролем, отмечает Лесовой. Резервы превышают 50 млрд долларов, интервенции регулятора на межбанковском рынке выравнивают дисбалансы.
Взвешенная монетарная политика позволяет поддержать гривну и в целом стимулировать граждан экономить именно в национальной валюте. Эскперт прогнозирует, что до конца года ставки по депозитам могут достигать 18%, что полностью покрывает инфляционные риски.
"У граждан есть равнозначный выбор: скупать валюты, или размещать средства на вкладах без потери покупательной способности сбережений", - комментирует Тарас Лесовой.
Банкир прогнозирует, что 8-14 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 42,2 - 42,6 гривен (купля-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 гривен (купля-продажа).
На наличном рынке прогнозируется курс в диапазоне 42,3-42,8 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро.
Также Тарас Лесовой отмечает, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 гривен для доллара и 0,20 гривен - для евро, в коммерческих банках эта разница будет находиться в пределах 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривну в случае купли-продажи евро.
В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,6-1 гривна и 1-1,3 гривны для евро.
"Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели", - добавляет банкир.
Напомним, 5 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 3 копейки по сравнению с 4 декабря - до 42,43 гривен, а курс продажи евро уменьшился на 1 копейку - до 49,53 гривен.
Официальный курс доллара на 8 декабря НБУ установил на уровне 42,0567 гривен (+0,13 гривен по сравнению с курсом 5 декабря). Официальный курс евро на 8 декабря составляет 48,9961 гривен (+0,23 гривны).
По состоянию на 1 декабря золотовалютные резервы НБУ достигли самого высокого за всю историю показателя -54,7 млрд долларов. В течение ноября они выросли на 10,6%.