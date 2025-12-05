ua en ru
НБУ снизил курс доллара на 13 копеек

Украина, Пятница 05 декабря 2025 16:05
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 8 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0567 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9961 гривен за 1 евро (-0,23 грн).

На межбанке сегодня курс практически остался на уровне прошлого дня 42,214-42,20 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 4 декабря.

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 4 декабря снизился на 3 копейки до 42,38 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 6 копеек – до 49,45 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,85 и 48,83 гривен соответственно.

Прогноз курса

Аналитики финансового маркетплейса КИТ Group прогнозируют, что на протяжении декабря средний наличный курс доллара буде находиться в диапазоне 42,1-43,8 гривен. Несмотря на небольшое повышение стоимости валюты США, аналитики предостерегают население от панических настроений и хаотической скупки доллара. Эксперты говорят, что возможные краткосрочные колебания курса, но они остаются контролированными и резкого обвала ожидать не стоит.

