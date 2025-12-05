НБУ снизил курс доллара на 13 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 8 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,0567 гривен за 1 доллар (-0,13 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,9961 гривен за 1 евро (-0,23 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс практически остался на уровне прошлого дня 42,214-42,20 гривен за доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 4 декабря.

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара по сравнению со значением 4 декабря снизился на 3 копейки до 42,38 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 6 копеек – до 49,45 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,85 и 48,83 гривен соответственно.