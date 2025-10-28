Сколько безработных мобилизовали с начала года: данные Госслужбы занятости

По информации службы, количество мужчин, которые имели статус безработного, составляет около 21% от общего количества клиентов, то есть почти 62 тысячи человек. В то же время снялись с учета из-за призыва в армию только 119 украинцев. Это 0,1% от всех безработных, которые прекратили регистрацию в службе занятости.

В целом количество мужчин, которые в 2025 году обращались за помощью в Службу занятости, выросло почти на 4% по сравнению с прошлым годом и достигло около 144 тысяч человек. Больше всего обращений зафиксировано в Днепропетровской области - почти 11,5 тысяч, в Харьковской - более 9,4 тысячи, и во Львовской - около 8,9 тысяч.

В то же время меньше всего мужчин пользуются услугами службы на Херсонщине - чуть более 2 тысяч человек, а также в Закарпатской (3,3 тысячи), Кировоградской (3,5 тысячи) и Киеве (3,9 тысячи) областях.

Интересно, что в некоторых регионах не было зафиксировано ни одного случая снятия с учета из-за мобилизации. В частности, речь идет о Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Херсонской областях. Больше всего таких случаев - в Житомирской (16) и Черниговской (13) областях.