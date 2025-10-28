UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Скільки безробітних мобілізували з початку року: дані Держслужби зайнятості

Ілюстративне фото: стало відомо, скільки безробітних в Україні мобілізували (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З початку 2025 року лише 0,1% безробітних українців знялися з обліку через мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби зайнятості.

За інформацією служби, кількість чоловіків, які мали статус безробітного, становить близько 21% від загальної кількості клієнтів, тобто майже 62 тисячі осіб. Водночас знялися з обліку через призов до армії лише 119 українців. Це 0,1% від усіх безробітних, які припинили реєстрацію у службі зайнятості.

Загалом кількість чоловіків, які у 2025 році зверталися по допомогу до Служби зайнятості, зросла на майже 4% у порівнянні з минулим роком і досягла близько 144 тисяч осіб. Найбільше звернень зафіксовано у Дніпропетровській області - майже 11,5 тисяч, у Харківській - понад 9,4 тисячі, та у Львівській - близько 8,9 тисяч.

Водночас найменше чоловіків користуються послугами служби на Херсонщині - трохи більше 2 тисяч осіб, а також у Закарпатській (3,3 тисячі), Кіровоградській (3,5 тисячі) та Києві (3,9 тисячі) областях.

Цікаво, що у деяких регіонах не було зафіксовано жодного випадку зняття з обліку через мобілізацію. Зокрема, йдеться про Закарпатську, Запорізьку, Миколаївську, Полтавську, Рівненську та Херсонську області. Найбільше таких випадків - у Житомирській (16) та Чернігівській (13) областях.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб - до 3 лютого 2026 року.

Це вже 17-те продовження дії цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Детально про те, кого моєуть мобілізувати - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держслужба зайнятостіВійна в УкраїніМобілізація в Україні