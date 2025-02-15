Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Deutsche Welle во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы держим свое слово. Наша стратегия - построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет", - сказал Паппергер.

Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.

"Мы довольны сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем", - сообщил гендиректор Rheinmetall.

Также Паппергер добавил, что несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в в Украине происходит медленнее чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, он отметил активное участие президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений и содействию движению вперед.