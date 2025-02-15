ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода

Суббота 15 февраля 2025 18:05
UA EN RU
Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода Фото: гендиректор концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Deutsche Welle во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы держим свое слово. Наша стратегия - построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет", - сказал Паппергер.

Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.

"Мы довольны сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем", - сообщил гендиректор Rheinmetall.

Также Паппергер добавил, что несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в в Украине происходит медленнее чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, он отметил активное участие президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений и содействию движению вперед.

Напомним, в ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, заработает он только в 2026 году, поскольку были задержки.

Также мы писали, что в январе стало известно о том, что Rheinmetall поставит Украине дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Rheinmetall Оружие в Украине Война в Украине
NEWS
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта