Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине три военных завода. Это будет независимо от того, будет ли в Украине война или нет.
Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Deutsche Welle во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы держим свое слово. Наша стратегия - построить в Украине три завода, и это не зависит от того, будет война или нет", - сказал Паппергер.
Он также уточнил, что именно будут производить эти заводы и отметил, что первый завод уже построен.
"Мы довольны сотрудничеством. Первым на территории Украины начал работать завод по ремонту техники, сейчас строится завод по производству боеприпасов, а третьим мы хотели бы построить завод по выпуску зенитных систем", - сообщил гендиректор Rheinmetall.
Также Паппергер добавил, что несмотря на то, что процесс сотрудничества концерна в в Украине происходит медленнее чем в Европе, сотрудничество с Министерством обороны и Министерством промышленности Украины развивается хорошо. Кроме того, он отметил активное участие президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений и содействию движению вперед.
Напомним, в ноябре 2024 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Rheinmetall достраивает второй завод в Украине. Хотя, как уточнил сегодня в интервью Паппергер, заработает он только в 2026 году, поскольку были задержки.
Также мы писали, что в январе стало известно о том, что Rheinmetall поставит Украине дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.
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