Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Суббота 23 августа 2025 19:27
Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине Как в древности хоронили украинцев и когда появились традиция с могилами (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погребение - это не только прощание с мертвыми, но и глубокое отражение верований, страхов и представлений о загробной жизни. Археологические раскопки в Украине и мире открывают двери в погребальные практики разных народов - от трипольских цивилизаций до ранних христиан.

Что клали в могилу, почему хоронили в курганах, и как выглядели эти обряды, рассказывает РБК-Украина.

Трипольская культура (4-3 тыс. до н.э.)

Трипольцы сжигали свои дома, а вероятно - и тела умерших. Поэтому найдено мало скелетов. Однако встречаются единичные грунтовые захоронения с глиняной посудой, орудиями труда, украшениями.

Поскольку большинство погребальных могил трипольцев не найдено, выдвигаются гипотезы, что покойники могли сжигаться, а урну с пеплом выносили за пределы поселений или сбрасывали в реку.

Скифские курганы (7-3 вв. до н.э.)

Скифы создавали могильные насыпи (курганы) над захоронениями элиты - от обычных до больших символических холмов, которые могли содержать много артефактов и слуг погибших.

Умершему преимущественно клали оружие, посуду, лошадей, даже жен или слуг. Знаменитые курганы - Чертомлык, Толстая Могила.

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

На месте захоронения (фото: Марина Ягодинская)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Современный вид кургана Огуз (фото: Википедия)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Золотая Скифская пектораль из кургана Толстая Могила (фото: Википедия)

Античные захоронения (4 в. до н.э. - 4 в. н.э.)

В греческих колониях Северного Причерноморья практиковали как кремацию, так и ингумацию (захоронение в земле). Использовали каменные саркофаги, урны, монеты для перевозчика Харона.

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Зевсов курган (фото: Википедия)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Неизвестный этрусский художник "Харон с молотом для добивания жертвы". Стенопись в захоронении этрусской семьи в Вульче (захоронение Франсуа), стенопись 4 в. до н. э. (фото: Википедия)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Обол Харона. 5-1 век до н. э. (фото: Википедия)

Славянские захоронения (5-9 вв.)

Древние славяне практиковали кремацию, которую выполняли на общих кострах, а затем пепел и кости собирали и хоронили в урнах - или рассыпали.

Этот обряд отвечал представлениям о том, что покойному "на том свете ничего не нужно".

Черная могила на территории Чернигова - это грандиозное захоронение, вероятно княжеского происхождения. Найдены остатки кремации, воинов с доспехами, рабов, животных, оружия, украшений, монет, даже идола Тора - все в трехуровневом обряде, имитирующем дом для почтения умершему.

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Черная могила (фото: Википедия)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в УкраинеСтепановский курганный комплекс, Украина. Внешний вид кургана (фото: Википедия)

Киевская Русь (9-13 вв.)

После крещения Руси в 988 году обычай кремации исчез, вместо него пришло погребение в земле - с телом, положенным в гроб.

Исследователи находят массовые ингумации как в курганах (плохого качества обнаружения), так и возле церквей и монастырей, в соответствии с христианской традицией.

В захоронениях 9-10 вв. тело клали в деревянный гроб - во многих случаях обнаруживают остатки скоб и металлических застежек (железных гвоздей).

Голова лежит на юг или восток, ручки сложены вдоль туловища. Часто в могилу клали предметы: украшения (кольца, браслеты), оружие (мечи, кинжалы), керамику и монеты - от следов язычества до христианских символов.

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Так называемый саркофаг князя Ярослава Мудрого, рисунок из издания 1820 г. (фото: Википедия)

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Курганный могильник в урочище "Порубы". Гравюра 19 в. В. Сичинского (фото: Википедия).

После упадка Киевской Руси и под влиянием православной церкви, основным видом захоронения стала ингумация - захоронение тела в земле без сожжения. Тело клали в гроб, часто под западную или восточную ориентацию (голова на запад), что символизировало веру в воскресение.

Так же как и в период Киевской Руси, захоронение под полом церквей оставалось привилегией знати, духовенства и выдающихся лиц.

Известно много исследований, где под соборами и монастырями обнаружены склепы с многочисленными захоронениями.

С 14-15 века все больше распространяется практика обустраивать отдельные кладбища за пределами городов и сел. Кладбища имели четкие границы, ограждения, а захоронения часто сопровождались крестами, памятниками, иногда - надписями.

Скифские курганы, славянские очаги и княжеские саркофаги: история погребений в Украине

Козацкие захоронения (фото: Украина Инкогнита)

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Энциклопедия истории Украины, Укультура, Historical Encyclopedia, Википедия, Украина Инкогнита, Суспільне, ukrtextbook.

