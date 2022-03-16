Російські окупанти взяли у полон відомого парамедика "Тайру"

Відома волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів. Також ворог захопив водія Юлії Сергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву волонтерки Наталії Воронкової.

Зазначається, що востаннє на зв'язок вона виходила о 16:00, коли вона виїхала допомогти цивільним пораненим. Однак у цей момент її схопили.

Окрім того, інша волонтерка Оксана Корчинська розповіла , що останніми днями Юлія рятувала у Маріуполі українців, які отримали поранення.

"Відома волонтер, парамедик, народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян! Вимагаємо звільнення волонтерів Юлі та Сергія" -, йдеться у повідомленні.

Воронкова наголосила, що Паєвська 8 років рятувала життя мирних мешканців, зокрема дітей та поранених військових.

Відомо, що її взяли в полон о 16:00 у Маріуполі.

Раніше ми повідомляли, що окупанти захопили в полон рятувальника, який брав участь в евакуації.

Також ми писали, що у полон здався російський військовий, який виріс в Одесі та має там рідню.

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