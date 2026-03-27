Отмена поездов в Украине: какие рейсы "Укрзализныци" не будут ходить в конце марта

Плановые работы на железной дороге

На отдельных пригородных направлениях проводится техническая профилактика поездов. В связи с этим часть рейсов временно снимается с маршрутов или изменяет график движения.

Какие поезда отменят 28 марта

В этот день на ремонт отправятся следующие рейсы:

№6242 Гребенка – Бахмач

№6934/6548 Бахмач – Ромны — Ромодан

Ограничения 29 марта

Плановые работы затронут такие поезда:

№6541/6542 Ромодан — Ромны – Ромодан

№6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский

№6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка

Изменения 30 марта

Временно не будет курсировать поезд:

№6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск

При этом пассажирам предлагают альтернативу:

№6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта — Ивано-Франковск

График на конец марта — начало апреля

С 31 марта по 3 апреля изменения коснутся маршрута:

№6277/6270 Тернополь – Чортков – Тернополь

Даты курсирования:

из Тернополя: 31 марта, 1 и 2 апреля из Чорткова: 1–3 апреля

Причина изменений

В компании подчеркивают, что такие меры связаны с необходимостью соблюдения графиков сервисного обслуживания. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и стабильной работы железнодорожного транспорта.

Пассажиров просят учитывать обновления при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.