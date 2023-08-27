Отмена соцвыплат, тарифы и пенсии, даты праздников: что изменится с 1 сентября в Украине

С 1 сентября в Украине прекратят выплату денежной помощи некоторым категориям переселенцев. Тарифы и пенсии останутся на прежнем уровне. Стартует новый учебный год, и для большинства школ он будет офлайн. Церковь окончательно перейдет на новый календарь, после чего многие даты праздников изменятся.

Часть ВПЛ останется без выплат

Украинских переселенцев ожидает очередной этап нововведений. Отдельным категориям ВПЛ отменят ежемесячные выплаты, если они совершили крупные расходы с 1 августа 2023 (дата вступления в силу соответствующего постановления Кабмина).

Основанием для прекращения помощи является:

покупка нового автомобиля (с года выпуска прошло менее 5 лет);

покупка на сумму более 100 тысяч гривен земельного участка, квартиры, дома (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

наличие депозита в банке на сумму от 100 тысяч гривен;

покупка иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

наличие в собственности жилья, расположенного вне оккупации/ зоны (возможных) боевых действий, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

О прекращении выплат органы соцзащиты должны уведомить дополнительно, при этом ВПЛ может обжаловать данное решение.

Тарифы в сентябре

Повышения стоимости коммунальных услуг в сентябре не ожидается. В Кабмине подчеркивают, что у бюджетов регионов достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Кроме того, до 15 апреля 2024 правительство продолжило действие специальных условий для поставщиков тепла на рынке природного газа, чтобы тарифы для населения в новом отопительном сезоне оставались неизменными.

Ситуация с тарифами ЖКХ в Украине следующая:

стоимость услуг горячего водоснабжения, отопления, распределения природного газа – зафиксирована мораторием на время войны и еще 6 месяцев после отмены военного положения;

тарифы на холодную воду – без изменений (НКРЭКУ отменила свое решение о повышении цен на 30%);

тариф на свет –- 2,64 грн/КВт-ч (владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить);

газоснабжение – 7,96 грн/куб.м газа по тарифу "Фиксированный" от "Нафтогаза" до 30 апреля 2024.

Ждать ли повышения пенсий

В 2023 году в Украине завершилась плановая индексация пенсий для всех категорий пенсионеров. Следующий этап повышения в рамках индексации планируется весной 2024.

Также пенсии могут вырасти в следующем году, если в госбюджете будет заложено повышение размера прожиточного минимума (сейчас для пенсионеров он составляет – 2093 грн).

На повышение пенсий в сентябре 2023 украинцы могут рассчитывать только в индивидуальном порядке. Это может быть перерасчет за сверхнормовой стаж, полученный за годы работы уже после выхода на пенсию. Если пенсионер недавно уволился, то за перерасчетом следует обратиться в органы Пенсионного фонда.

Также может быть насчитана надбавка по возрасту – при достижении с сентября 70-ти, 75-ти или 80-лет. Ежемесячная доплата составляет: 300 грн (возраст 70-75 лет), 456 грн (75-80 лет), 570 грн (от 80 лет).

Новый календарь праздников

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь с нового церковного года (1 сентября 2023) переходят на новоюлианское летоисчисление. В нем даты практически всех важных праздников сместятся на 13 дней назад.

После календарного перехода Украина еще больше отойдет от традиций русской православной церкви, а Рождество будем праздновать вместе с Европой (25 декабря), а не с РФ (7 января).

Новые даты получат праздники Святого Николая, Крещения, Успения Богородицы, Покрова Богородицы, Сретение Господне и другие "непереходящие" праздники.

К примеру, на сентябрь 2023 по новому календарю выпадают такие важные даты для верующих:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 8 сентября (вместо 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (вместо 27 сентября).

Праздник Усекновения головы Иоанна Крестителя в этом году "потеряется" из-за перехода на новый календарь. В УГКЦ реконмендуют его отметить 10 или 17 сентября, а в ПЦУ – 30 августа 2023.

Учебный год офлайн, но не везде

Большая часть учебных заведений Украины с 1 сентября начнет работу в очном режиме. В Минобразования говорят о готовности 75% школ к возвращению детей за парты или к комбинированному режиму (онлайн+часть уроков в классе).

Всего предусмотрено три возможных формата образовательного процесса: онлайн, очно и смешанный. При этом в младших классах советуют проводить уроки очно.

В каком именно режиме будут обучаться школьники, зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном населенном пункте, а также от наличия обустроенных укрытий. Решение остается за ОВА и местными органами власти.

В Министерстве образования также напомнили, что обучение во время воздушной тревоги должно прерываться. До сигнала об отбое опасности участникам образовательного процесса следует находиться в укрытии.

В новом учебном году произойдут изменения в учебной программе. Дисциплину "Защита Украины" дополнят изучением минной безопасности, правил ориентирования на местности, домедицинской помощи, управлению дронами.

Для детей, которые находятся за пределами страны, но продолжают учится в наших дистанционных школах, вводится новая форма обучения.

С начала учебного года украинские школьники за границей будут проходить украинскую школьную программу 6-8 часов в неделю. Другие предметы они будут изучать в школах тех стран, где находятся.