Кабмин запретил менять тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Кабинет министров Украины принял решение о том, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабмина.

"Сегодня Правительство продолжает действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене - 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", - заявил Шмигаль.

По его словам, данное решение является частью комплексных мер по подготовке к зиме.

"Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов.

Работаем солидарно, оперативно, эффективно ради нашей победы над врагом и для благополучия всех украинцев», – подчеркнул премьер.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале заявил, что изменения в постановление о запрете увеличения тарифов на тепло будут действовать до 15 апреля 2024 года включительно.

Мораторий не во всю коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

Напомним, в НБУ ожидают, что существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ предполагал, что это произойдет в начале следующего года.

Более подробно о попытке поднять тариф на воду в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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