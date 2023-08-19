Ночной тариф. Как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет

Летом 2023 года в Украине выросли цены на электричество для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт*ч. В то же время действует так называемый "ночной тариф", позволяющий платить вдвое меньше.

Подробнее о нем и о том, сколько можно сэкономить на оплате за свет, - в материале РБК-Украина.

Главное о ночном тарифе

Отметим, тариф на свет вырос 1 июня и первые платежки с новыми ценами украинцы получили в июле. До этого действовала схема, когда применялись ставки в зависимости от объемов потребления. То есть:

1,44 гривен за кВт*ч при потреблении менее 250 кВт*ч в месяц

1,68 гривен за кВт*ч при потреблении более 250 кВт*ч в месяц

Теперь же независимо от объема каждый кВт*ч стоит 2,64 гривны. С одной лишь оговоркой - как и раньше ночной киловатт обходится в два раза дешевле. С учетом роста цен - в 1,32 гривны за кВт*ч.

Ночной тариф - это специальный тариф, который действует в часы минимальной нагрузки в энергосистеме. А именно с 23:00 до 07:00.

Но применяется он не ко всем потребителям . Поскольку главным условием остается наличие двухзонного счетчика, фиксирующий отдельные показания днем и ночью.

Отметим, такие приборы учета называют еще двухтарифными или счетчиками "день/ночь". В отличие от обычных они на своем экране последовательно отображают потребленные объемы по тарифам "день" и "ночь".

Есть и так называемый трехзонный учет. Здесь действуют следующие коэффициенты:

с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 (3,96 гривны за кВт*ч)

с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - 1,0 (2,64 гривны за кВт*ч)

с 23:00 до 07:00 - 0,4 (1,05 гривны за кВт*ч)

Однако они наиболее выгодны для тех, кто потребляет свыше 500 кВт*ч в месяц. Что значительно превышает показатели средней украинской семьи. По данным компании Yasno, киевляне предпочитают двухзонные приборы, и их выбрали около 250 000 семей в столице.

Как перейти на ночной тариф

Спешить с покупкой специального счетчика не стоит, поскольку для перехода все равно придется обратиться к поставщику услуг.

На первом этапе нужно:

прийти в офис оператора сетей с паспортом, ИНН и договором о пользовании электроэнергией

подать заявление о переходе на многотарифный учет

оплатить установку многотарифного счетчика

получить список разрешенных моделей

На втором этапе предстоит покупка счетчика. Как правило, стоимость колеблется в диапазоне 1500-3000 гривен. Окупаемость в среднем занимает около года, но зависит от объемов потребления. Счетчик можно приобрести самостоятельно либо у своего оператора сетей.

На третьем этапе необходимо получить акт входного контроля устройства учета (до двух недель), на четвертом - параметризация счетчика, на пятом - замена.

Распломбирование старого счетчика с получением акта о снятии пломб осуществляется представителем оператора. Как и установка с опломбированием нового прибора. Далее остается дождаться платежку с цифрами, рассчитанными с ночным тарифом.

Отметим, некоторые поставщики предлагают услуги под ключ, и помимо самих счетчиков в пакет за отдельную плату может входить установка программируемых розеток. Они могут иметь суточное механическое, недельное электронное или Wi-Fi-управление. И с их помощью легко настроить работу бытовой техники на ночное время.

Передает ли такой счетчик показания автоматически?

Не всегда, поскольку такой функцией обладают "умные счетчики". То есть те, которые являются частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКОЭ). Как правило, когда оператор устанавливает их в многоквартирном доме, то АСКОЭ устанавливается для всех жильцов.

Если двухзонный счетчик не подключен к этой системе, то передавать показания нужно самостоятельно по дневному и ночному тарифам.

Сколько можно сэкономить на оплате

Исходя из среднего потребления украинской семьи из 4 человек в 300 кВт*ч в месяц, экономия может быть довольно существенной.

Фото: сколько можно сэкономить с ночным тарифом (инфографика компании Yasno)

С обычным счетчиком за такой объем придется заплатить 792 гривны в месяц. Но с ночным тарифом работа приборов с 23:00 до 07:00 будет обходиться в два раза дешевле. Например, холодильников, которые включены круглосуточно.

Максимальная экономия достигается, если перенести работу других приборов на ночные часы. Это могут быть стиральные машины, бойлеры, посудомоечные машины, кондиционеры и так далее. Судя по вышеприведенной инфографике, реальная экономия может превышать 300 гривен в месяц.

Как переместить потребление на ночь, не ограничивая себя в комфорте

На ночь можно перенести работу хлебопечки, мультиварки, стиральных и посудомоечных машин. На современной бытовой технике, как правило, есть функция отложенного старта. Таким образом их потребление после 23:00 будет считаться по тарифу 1,32 гривны за кВт*ч.

Еще один вариант - программируемые умные розетки. Они позволяют автоматически включать и выключать бытовую технику в нужное время. Все, что для этого нужно - подключить розетку к прибору и сети и выставить соответствующие часы работы.

Если у вас есть бойлер, его тоже можно перевести на частично ночной режим, включая после 23:00. За ночь вода нагреется и утром ей можно будет пользоваться.

Для частных домов ночной тариф особо выгоден при наличии теплых полов, наружного освещения и ночного полива. Таким образом, можно не только сэкономить, но и снизить нагрузку на энергосистему.

Причем, ночной тариф действует не только для бытовых потребителей, но и для предприятий. Соответственно, он целесообразен для заведений, которые работают в ночное время.