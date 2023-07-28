Федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica .

Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

FIE подчинилась призыву МОК, который вмешался в ситуацию после скандала и попросил понимания для украинских спортсменов.

В Федерации учли, что украинская фехтовальщица действовала согласно COVID-протоколу, который актуален на ЧМ-2023. Харлан имела право не давить руку соперницы. Ей достаточно было коснуться клинком.

Скандал с Харлан

Во время победы над россиянкой Анной Смирновой Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Вместо этого спортсменка пообщалась с соперницей, после чего покинула площадку. "Нейтральная" фехтовальщица осталась и потребовала дисквалификации Ольги.

Судьи со своей стороны отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

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