У Трампа отменяют рейсы в США для беженцев по программе переселения: что известно

Администрация Дональда Трампа отменяет рейсы в США для беженцев, получивших разрешение на въезд по программе переселения беженцев. Речь идет о тысячах беженцев, которые убегают от войн и преследования и получили разрешение на переселение в Штаты после многолетней процедуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Известно, что около 10 тысяч беженцев со всего мира получили разрешение на въезд по программе переселения беженцев и должны были приехать в США в течение нескольких следующих недель.
Речь идет о беженцах из разных стран, включая Афганистан, Демократическую Республику Конго, Венесуэлу, Сирию и Мьянму.
Отмечается, что это больно ударит по беженцам, чьи медицинские осмотры или проверки безопасности приближаются к завершению. В меморандуме указано, что рассмотрение дел приостанавливается, что фактически закрывает программу.
Впрочем, ограничения не действуют в отношении владельцев специальных иммиграционных виз, к которым относятся те, кто работал на США за рубежом, - они могут въезжать в Соединенные Штаты. Те беженцы, которые уже находятся в США, также могут продолжать получать услуги.
В указе Трампа, который он подписал 20 января, говорится о том, что США не в состоянии справиться с притоком мигрантов, который наблюдается в последние годы, в дополнение к беженцам, поэтому администрация приостанавливает программу приема беженцев.
Согласно указу, приостановка должна вступить в силу 27 января. Ситуация на южной границе США отделена от программы помощи беженцам, которая существует десятилетиями и предусматривает тщательную проверку беженцев из-за рубежа.
Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ, направленный на отмену так называемого "права земли". То есть на автоматическое предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов.
Также президент США своим указом объявил нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией.
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