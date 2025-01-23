У Трампа скасовують рейси в США для біженців за програмою переселення: що відомо

Відомо, що загалом близько 10 тисяч біженців з усього світу отримали дозвіл на в’їзд за програмою переселення біженців і мали приїхати до США протягом кількох наступних тижнів.

Йдеться про біженців, які походять з різних країн, включаючи Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Венесуелу, Сирію та М'янму.

Зазначається, що це боляче вдарить по біженцях, чиї медичні огляди або перевірки безпеки наближаються до завершення. В меморандумі зазначено, що розгляд справ призупиняється, що фактично закриває програму.

Втім, обмеження не діють стосовно власників спеціальних імміграційних віз, до яких відносяться ті, хто працював на США за кордоном, - вони можуть в'їжджати до Сполучених Штатів. Ті біженці, які вже перебувають у США, також можуть продовжувати отримувати послуги.

В указі Трампа, який він підписав 20 січня, йдеться про те, що США не в змозі абсорбувати приплив мігрантів, який спостерігається останніми роками, на додаток до біженців, тому адміністрація призупиняє програму прийому біженців.

Згідно з указом, призупинення повинно набути чинності 27 січня. Ситуація на південному кордоні США відокремлена від програми допомоги біженцям, яка існує десятиліттями й передбачає ретельну перевірку біженців з-за кордону.