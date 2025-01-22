Гражданства США по праву рождения не будет? Что решил Трамп и почему "посыпались" иски

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на отмену так называемого "права земли". То есть на автоматическое предоставление гражданства любому человеку, который родился на территории Соединенных Штатов.

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Трамп отменил гражданство по праву рождения? Что произошло

Согласно 14-й поправке конституции США, все лица, которые родились или были натурализованы в США и подпадают под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором проживают.

В исполнительном указе Трамп ссылается на то, что поправка никогда не распространяла гражданство на всех, кто родился в США. И всегда исключала из права на гражданство по рождению детей, которые родились в США, но не подпадали под их юрисдикцию.

Среди этих категорий те, у кого на момент рождения:

мать незаконного находилась в стране, а отец не был гражданином или законным постоянным жителем США

мать находилась в стране на законных основаниях, но временно (по безвизовому режиму или с туристической, рабочей или студенческой визой), а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем

Трамп распорядился не принимать заявления на гражданство и не выдавать документы, признающие гражданство США для вышеуказанных категорий.

Исполнительный указ президента становится законом без необходимости одобрения Конгресса. Но закон не имеет ретроспективного действия, то есть не касается тех, кто родился в США ранее. И не будет применяться к детям, которые появятся на свет в течение еще 30 дней.

Трамп давно обещал изменить политику США в этой области. Его указ по факту направлен на отказ в предоставлении гражданства детям мигрантов, которые находятся в стране либо нелегально, либо по временным визам.

Однако есть опасение, что в стране, где гражданство по "праву земли" давно укоренилось как ценность, попытка нового президента отменить это право для будущих поколений может привести к политике, специально нацеленной против "цветных сообществ", пишет The Guardian.

Остается неясным, как именно будет реализован этот механизм. Инициатива Трампа уже столкнулась с юридическими препятствиями - целый ряд штатов подали в суд на федеральное правительство.

Что такое гражданство по праву рождения в США

Принцип "jus soli" (с латинского "право земли") уходит корнями в английское право. Которое еще столетия назад гласило, что все рожденные в Англии являются ее подданными.

Неограниченное гражданство по праву рождения в США вытекает из американской конституции. До второй половины XIX века оно касалось только белых американцев. В частности, в 1857 году Верховный суд в деле "Дрэд Скотт против Сэнфорда" постановил, что потомки чернокожих рабов - афроамериканцы - не могут быть гражданами.

Все изменилось после Гражданской войны. 13-я поправка к конституции отменила рабство в 1865 году, а три года спустя 14-я поправка закрепила право на гражданство для бывших рабов, которые родились в Америке.

Таким образом, принцип, согласно которому рожденные и натурализованные в США и попадающие под их юрисдикцию являются гражданами, наряду с рядом связанных законов лег в основу современной политики гражданства по праву рождения.

Сторонники жесткой линии считают, что эта политика является "большим магнитом для нелегальной миграции". И что она поощряет беременных женщин без документов пересекать границу. Такое явление уничижительно называют "родительским туризмом" и "рождением ребенка-якоря".

Есть ли решение суда о гражданстве для детей мигрантов

После ратификации 14-й поправки американцы активно выступали против мигрантов, особенно китайских рабочих. Вскоре Конгресс принял закон, который существенно ограничил миграцию из Китая и усложнил жизнь тем, кто уже находился в стране.

Точку в этом вопросе поставило дело "Вонг Ким Арк против США". Вонг был ребенком китайских мигрантов, но родился уже на территории США. Он отправился в Китай, чтобы повидать родственников, однако ему отказали во въезде в США, когда он возвращался домой. Основанием стало то, что он не являлся американским гражданином.

Верховный суд посмотрел на ситуацию иначе. Судьи вынесли решение в пользу Вонга и признали его гражданином США, несмотря на то, что у родителей-мигрантов не было возможности натурализоваться.

"Это дело подтвердило, что независимо от расы или иммиграционного статуса родителей все лица, которые родились в Соединенных Штатах, имеют право на все права, которые предоставляет гражданство", - цитирует BBC директора Центра исследований истории иммиграции в Университете Миннесоты Эрику Ли.

С тех пор суд не пересматривал данный вопрос. Отметим, в США действует прецедентное право, поэтому на решения 100-летней давности могут ссылаться и сегодня.

Кто не может стать гражданином, даже если родился в США

Несмотря на поправку в конституции были и есть исключения из принципа "jus soli". Например, до принятия отдельного закона в 1924 году гражданами США не признавались представители коренных индейских народов.

В американском законодательстве различаются подданство и гражданство (citizenship). Жители неинкорпорированных территорий Пуэрто-Рико, Гуам, Северные Марианские Острова, Американские Виргинские острова являются подданными и гражданами США.

В то время как жители Американского Самоа, согласно решению Верховного суда от 2021 года, являются подданными, но им автоматически не гарантируется гражданство по праву рождения, если Конгресс не примет соответствующий закон.

На гражданство по праву рождения не могут претендовать дети иностранных дипломатов. Или в более жестком сценарии - "дети вражеских оккупантов".

В то же время рожденный за пределами США иностранец может получить американское гражданство при условии, что хотя бы один из его родителей является гражданином Соединенных Штатов. Это правило распространяется только на одно поколение.

На скольких людей это может повлиять

По данным Pew Research, в 2016 году в США у нелегальных мигрантов родилось около 250 000 детей. А до 2022 году (последний год, по которому имеются данные) могли родиться 1,2 млн детей.

Но поскольку у них тоже будут дети, совокупный эффект отмены гражданства по праву рождения может увеличить число нелегалов до 4,7 млн до 2050 года, выяснил аналитический центр Migration Policy Institute.

В декабре 2024-го Трамп говорил, что не хочет разрушать семьи, поэтому рожденные в США дети нелегальных мигрантов должны быть депортированы вместе с родителями.

Где еще есть гражданство по праву рождения

"Мы должны положить этому конец. Мы единственная страна, где оно есть", - ранее критиковал Трамп гражданство по праву рождения.

Но это не так. На сегодня более 30 стран практикуют автоматическое право "jus soli" без ограничений почти во всех случаях. Большинство этих стран находятся в западном полушарии, включая Канаду и Мексику.

В других регионах мира это право менее распространено. Австралия и Великобритания допускают автоматическое гражданство для ребенка, если один из родителей является гражданином или постоянным жителем.

Например, в Украине гражданство предоставляется рожденному на ее территории ребенку, если:

он не приобретает иностранное гражданство по "праву крови" от родителей

его родителям предоставлено убежище или статус беженца

он является лицом без гражданства (или гражданство неизвестно)

Что может помешать Трампу

Большинство юристов сходятся во мнении, что Дональд Трамп не может отменить право на гражданство для детей мигрантов исполнительным указом.

"Он делает то, что расстроит многих людей, но в конечном итоге это будет решать суд. Это не то, что он может решить самостоятельно", - цитирует BBC конституционного эксперта и профессора юрфака Университета Вирджинии Сайкришну Пракаш.

Отменить "право земли" может поправка к конституции, но для этого потребуется две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате. А также одобрение не менее трех четвертей штатов.

Сейчас это маловероятно, так как в обеих палатах Конгресса минимальное большинство у республиканцев, причем не все они являются сторонниками жесткой линии против мигрантов. Да и почти два десятка штатов уже подали иск на федеральное правительство.

Коалиция из 18 штатов, включая Нью-Джерси, Нью-Йорк и Калифорнию, обратились в суд в Массачусетсе с требованием отменить указ Трампа. Другая группа штатов - Аризона, Орегон, Иллинойс и Вашингтон - подала отдельный иск в Сиэтле. Рассмотрение ожидается завтра, 23 января.

"Конституция не может быть более ясной: гражданство детей, рожденных в Соединенных Штатах, не зависит от гражданства их родителей. Этот принцип имеет основополагающее значение для того, кто мы есть как нация и что значит быть американцем", - заявил губернатор-демократ Нью-Джерси Фил Мерфи.

По словам генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, действия Трампа "не просто неконституционны, а крайне опасны". В конечном итоге дело может дойти до Верховного суда, в котором судьи-консерваторы превосходят по численности либералов (6 против 3).

Накануне в Овальном кабинете репортер спросил Трампа, может ли суд объявить его указ неконституционным. "Возможно. Думаю, у нас есть веские основания. Но вы можете быть правы. Мы это выясним", - ответил американский президент.

При подготовке текста использовались текст президентского указа Дональда Трампа, публикации BBC, The Guardian и The Washington Post.