У Трампа отменяют рейсы в США для беженцев по программе переселения: что известно

Администрация Дональда Трампа отменяет рейсы в США для беженцев, получивших разрешение на въезд по программе переселения беженцев. Речь идет о тысячах беженцев, которые убегают от войн и преследования и получили разрешение на переселение в Штаты после многолетней процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Известно, что около 10 тысяч беженцев со всего мира получили разрешение на въезд по программе переселения беженцев и должны были приехать в США в течение нескольких следующих недель.

Речь идет о беженцах из разных стран, включая Афганистан, Демократическую Республику Конго, Венесуэлу, Сирию и Мьянму.

Отмечается, что это больно ударит по беженцам, чьи медицинские осмотры или проверки безопасности приближаются к завершению. В меморандуме указано, что рассмотрение дел приостанавливается, что фактически закрывает программу.

Впрочем, ограничения не действуют в отношении владельцев специальных иммиграционных виз, к которым относятся те, кто работал на США за рубежом, - они могут въезжать в Соединенные Штаты. Те беженцы, которые уже находятся в США, также могут продолжать получать услуги.

В указе Трампа, который он подписал 20 января, говорится о том, что США не в состоянии справиться с притоком мигрантов, который наблюдается в последние годы, в дополнение к беженцам, поэтому администрация приостанавливает программу приема беженцев.

Согласно указу, приостановка должна вступить в силу 27 января. Ситуация на южной границе США отделена от программы помощи беженцам, которая существует десятилетиями и предусматривает тщательную проверку беженцев из-за рубежа.