Жалобы выросли в 333 раза: Лубинец назвал регионы, где больше всего нарушений мобилизации

По его словам, в 2025 году Офис омбудсмена получил в 333 раза больше обращений по поводу нарушения прав граждан во время мобилизации, чем в 2022. Тогда таких сообщений зафиксировали 18.

"То есть с каждого года я видел в десятки раз увеличение количества обращений в наш институт именно по этому направлению. Понятно, что мы увидели системную проблему", - отметил Лубинец.

По его словам, самая критическая ситуация с нарушением прав человека во время мобилизации фиксируется в Одесской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях.

Омбудсмен отметил, что единственный механизм, который "действует хоть как-то на эту проблематику", - это публичность.

"Мы показываем публично 1% примерно от того, что мы находим", - добавил он.

Лубинец привел недавний пример: получив сигнал о задержании одного человека, на место оперативно выехала группа мониторинга из центрального аппарата.

"Пять человек мы установили, которые не должны были там находиться, которые имели на руках все медицинские справки, что они не могут быть мобилизованы по состоянию здоровья. Как правило, результат: людей отпускают, уголовное производство открывается", - рассказал омбудсмен.

В то же время, есть регионы, которые ломают стереотипы о том, что выполнение плана невозможно без произвола. Лубинец отметил примерную работу Хмельницкой и Кировоградской областей.