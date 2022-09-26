Жалобы, протесты и стрельба. Подоляк высмеял российскую мобилизацию

Из-за мобилизации, объявленной главой Кремля Владимиром Путиным, в нацреспубликах РФ вспыхнули протесты. Кроме того, россияне массово убегают за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он напомнил, что российская мобилизация длится всего пять дней, однако руководство РФ уже столкнулось с массой проблем. В частности, километровые очереди на выезд, протесты в республиках, стрельба в военкоматах.

Кроме того, россияне жалуются на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", - отметил Подоляк.