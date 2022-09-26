RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жалобы, протесты и стрельба. Подоляк высмеял российскую мобилизацию

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за мобилизации, объявленной главой Кремля Владимиром Путиным, в нацреспубликах РФ вспыхнули протесты. Кроме того, россияне массово убегают за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он напомнил, что российская мобилизация длится всего пять дней, однако руководство РФ уже столкнулось с массой проблем. В частности, километровые очереди на выезд, протесты в республиках, стрельба в военкоматах.

Кроме того, россияне жалуются на незаконный призыв, отсутствие экипировки и подготовки.

"Это только пятый день. До начала возвращения назад тысяч гробов", - отметил Подоляк.

Напомним, 21 сентября Путин объявил в России мобилизацию. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Однако, по данным российских СМИ, руководство РФ хочет мобилизовать более миллиона человек.

В России из-за мобилизации вспыхнули протесты в разных регионах. В частности, вчера в Дагестане митинги дошли к столице республики Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаМобилизация в РоссииРоссийская Федерация