Скарги, протести та стрілянина. Подоляк висміяв російську мобілізацію

Через мобілізацію, оголошену главою Кремля Володимиром Путіним, у нацреспубліках РФ спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він нагадав, що російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво РФ вже зіткнулося з масою проблем. Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах.

Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки.

"Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун", - зазначив Подоляк.