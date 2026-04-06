Жалобы в прошлом? Военный омбудсмен рассказала о состоянии питания в ВСУ

Проблемы с питанием в ВСУ, которые раньше часто становились предметом жалоб, сегодня преимущественно решены. Сейчас такие обращения носят единичный характер и не являются системными.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
По ее словам, проблемы с обеспечением питанием больше характерны не для 2022 года, а еще для 2014-го. Сейчас государство смогло системно решить этот вопрос.
"Относительно продовольственного обеспечения, то это как раз тот пример, когда государство Украина смогло решить этот вопрос на системном уровне. И это реально то, чем мы можем гордиться", - отметила она.
Решетилова добавила, что во время поездок в войска ее команда иногда даже лучше питается, чем дома.
За полтора года работы омбудсмена было всего несколько жалоб, и все они были точечными. В частности, речь шла о ситуациях, когда на уровне отдельных подразделений не удавалось организовать приготовление пищи.
Один из таких случаев произошел в учебном центре, который подвергся ракетной атаке - там инфраструктура была разрушена, и наладить питание было сложно.
В целом, по оценке омбудсмена, этот вопрос уже решен.
В то же время военные обращаются с другими вопросами. В частности, инструкторы в учебных центрах жалуются на недостаток инвентаря и имитационных боеприпасов.
Например, речь идет о дефиците патронов для помповых ружей, которые активно используют для сбивания FPV-дронов.
Впрочем, такие обращения единичны и даже не формируют отдельную статистику.
Ранее РБК-Украина писало о разоблачении коррупционной схемы по поставке продуктов для ВСУ. Чиновник вместе с предпринимателями поставлял военным некачественные и неполные объемы продуктов, получая "откаты" до 50% стоимости. Его задержали, сообщили о подозрении и изъяли имущество на миллионы гривен.
Также мы рассказывали, что чиновник, причастный к хищению средств, тратил их на роскошную жизнь - в частности купил элитную недвижимость на Бали и дорогие вещи. Общая стоимость его активов превышает 10 млн гривен.