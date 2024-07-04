Скандальный журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

По его словам, такие попытки продолжались два года, и особенно интенсивно - после февральского интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вместе с тем Карлсон объяснил инициативу своей беседы с украинским президентом потребностью дать гражданам США "необходимую информацию о конфликте", который влияет на позицию страны на мировой арене.

"Кажется, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире" , - написал обозреватель.

Когда именно появится материал - Карлсон не уточняет, однако выражает надежду, что "скоро".

Скандальная репутация Карлсона и интервью Путина

Напомним, 6 февраля во время визита в РФ Карлсон заявил о планах взять интервью у диктатора. По его словам, это необходимо потому, что "большинство американцев не имеют никакого представления о том, почему он (Путин, - ред.) вторгся в Украину и каковы его цели сейчас".

Уже 9 февраля интервью попало в сеть и, как и ожидалось, в нем диктатор отметился рядом скандальных заявлений и оправданий полномасштабного вторжения в Украину. Например, Путин нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

Подробнее о том, что Путин рассказал в интервью Карлсону – читайте в материале РБК-Украина.

Примечательно, что сам Такер в конце февраля высмеял слова Путина в этом интервью, в частности, о "денацификации".

Добавим, что недавно Карлсон также заявил о том, что обратился с просьбой об интервью президенту Украины Зеленскому.

Детальнее о том, кто такой Такер Карлсон и почему его называют "американским Соловьевым", - читайте в материале РБК-Украина.