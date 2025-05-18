Неожиданный поворот: как мэр Бухареста обошел Симиона во втором туре выборов в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан уверенно лидирует во втором туре президентских выборов в Румынии. Такой результат выглядел невероятным после первого тура, в котором ультраправый политик Джордже Симион обходил Дана почти на 20%.

По состоянию на 23:05 румынский Центризбирком обработал более 95% протоколов с избирательных участков. Предварительно, Дан получает 54,31% голосов, тогда как поддержка Симиона составила 45,69%.

В первом туре лидер ультраправой партии AUR, известный своей пророссийской и антиукраинской позицией, получил 40,96% голосов, тогда как Дан - 20,99%.

Достичь результата в более 40% в первом туре Симиону помогла диаспора. За рубежом он получил более 60% голосов. Дана тогда за рубежом поддержали 25% избирателей.

Однако во втором туре ситуация кардинально изменилась и Дан не только догнал Симиона, но и смог выйти вперед с отрывом в 861 319 голосов - 8,6%.

Как Дан смог обойти Симиона

По словам Мариуша Гинчи, перед вторым туром Дану удалось построить большую коалицию, которая включает избирателей Крина Антонеску и Виктора Понты, которые в целом выступали против ультраправого видения Джордже Симиона.

"Пожилые избиратели, в частности, сплотились вокруг Дана и оказали ему сильную поддержку. Кроме того, рекордная явка избирателей обеспечила дополнительную поддержку Дану, особенно внутри страны. И еще предстоит увидеть, так ли же в некоторых ячейках диаспоры", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По мнению Андрея Царану, на этот раз румынская диаспора, вероятно, снова в большинстве поддержала Симиона. Но 90% молдаван с румынскими паспортами, вероятно, поддержали Дана.

В то же время, по словам Царану, неожиданностью стало перетекание голосов от Понты к Дану, а не к Симиону, как прогнозировалось.

"И это произошло потому, что Симион допустил несколько ошибок. Первая - он заявил, что собирается уволить полмиллиона госслужащих. Это, безусловно, сильно напугало многих румынских государственных служащих - они почувствовали угрозу, опасность, поэтому, вероятно, переориентировали свои голоса с Симиона на Дана", - пояснил он.

Симион подражает Трампу

После объявления результатов экзитполов, в которых Дан лидировал с отрывом в 10%, Симион объявил о своей победе на выборах. Вероятно, готовясь, в случае поражения обвинять власть в фальсификациях, как это делал Дональд Трамп в США в 2020 году.

"Он, скорее всего, будет подражать Трампу. Будет обвинять в фальсификации выборов, призывать к пересчету голосов и организовывать протесты. Что произойдет с его сторонниками и удастся ли ему дестабилизировать румынскую политику в ближайшие дни - неизвестно", - добавил Гинча.

Однако, по мнению Царану, вряд ли Симиону удастся изменить результаты голосования.

"В прошлый раз даже американские чиновники и представители ОБСЕ присутствовали на выборах в Румынии, и они сказали, что система подсчета голосов здесь - одна из лучших в Европе. Она очень точная, и мы пользуемся той же системой, что и на предыдущих выборах, тогда не было никаких жалоб", - сказал он.