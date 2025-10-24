По скандальным "пленкам Тищенко" до сих пор не открыто дело, - источники

Как сообщили собеседники издания, знакомые с ходом дела Тищенко, судебный процесс затягивается. Но пока сложно сказать, кто именно его затягивает. Заседания часто переносятся, что тоже не способствует быстрому завершению суда.

В то же время, что касается "пленок Тищенко", уголовное дело на их основании не открывалось.

"Пленки сами есть, но доказать, что он получал за это деньги, почти невозможно", - отмечают источники РБК-Украина.