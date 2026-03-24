Скандальная реклама U420 в метро Киева: в подземке объяснили появление объявлений сети

В киевском метрополитене отреагировали на резонанс вокруг рекламы сети кафешопов U420, которая продает синтетические каннабиноиды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу КП "Киевский метрополитен" в Threads.
На фоне скандала, разгоревшегося в соцсетях, представители метрополитена заявили, что на сегодня все рекламные площади, где размещались баннеры U420, полностью зачищены.
"Вся реклама подобного содержания уже полностью демонтирована со всех площадей. По закону ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели и распространители. К сожалению, метрополитен не имеет права влиять на ее содержание", - пояснили представители подземки.
Пассажиры ранее публиковали фото баннеров с лозунгом "город звучит иначе", призывая неравнодушных собственноручно срывать объявления, которые они считали скрытой пропагандой наркотических веществ.
Скандал вокруг U420 вышел на новый уровень после того, как журналисты Bihus.Info провели контрольную закупку "сувенирной продукции" в трех магазинах сети в Киеве.
Образцы были переданы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Результаты анализа обнаружили в составе "сувениров" психотропное вещество, оборот которого запрещен - синтетический каннабиноид, который классифицируют как разновидность "спайса".
Примечательно, что вещества попали в список запрещенных в Украине только 5 февраля 2026 года.
Журналисты предполагают, что сеть регулярно меняет состав продуктов, пытаясь юридически "обойти" актуальные запреты законодательства.
Сеть U420 агрессивно продвигалась через соцсети и наружную рекламу, привлекая к кампании топовых украинских инфлюенсеров.
Среди них - актер Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай и другие. Однако "релакс-контент" быстро превратился в громкий скандал с наркотическим подтекстом.
Реклама вызвала мощное сопротивление среди ветеранов, медиков и родителей. Сеть обвинили в том, что под видом "легальных CBD-сувениров" и "коллекционных трав" на самом деле продавали опасные синтетические каннабиноиды (спайсы).
В сети появились многочисленные свидетельства пострадавших: люди сообщали о панических атаках, тахикардии и "ощущении смерти", что иногда приводило к госпитализации.
Особенно остро на ситуацию отреагировали военные. Ветераны и боевые медики публично раскритиковали блогеров, обвиняя их в пропаганде "яда для молодежи" в то время, как армия защищает страну на фронте.
Одним из первых на критику отреагировал именно Цимбалюк. Актер удалил рекламные сториз и публично извинился перед аудиторией, признав персональную ответственность за ошибку.
По словам актера, сертификаты, которые демонстрировали представители бренда как доказательство легальности, могли касаться только отдельных компонентов, а не конечного продукта.
"Каждая рекламная интеграция проходит у меня тщательную проверку. К сожалению, на этот раз процесс дал сбой. На этапе согласования менеджер компании уверяла, что продукт легальный и подтвержден документами. Когда я начал получать сообщения о реальном опыте взаимодействия с продукцией, понял: информация может не соответствовать действительности, а товар - быть опасным", - пояснил "Холостяк".
Звездный актер подчеркнул, что не снимает с себя вины и пообещал в дальнейшем фильтровать запросы от рекламодателей еще внимательнее и ответственнее.
Сейчас результаты экспертизы МВД, которая обнаружила в продукции запрещенные психотропы, передаются в Национальную полицию.
Это станет основанием для начала официального расследования деятельности сети U420.
