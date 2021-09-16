Франція звинуватила США у зриві багатомільярдної оборонної угоди

США, Велика Британія та Австралія заявили, що вони створюють партнерство у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Через це Канберра відмовилась від угоди з Францією з розробки підводних човнів на 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан звинуватив президента США Джо Байдена у тому, що він завдав країні удар в спину і поводився як його попередник Дональд Трамп.

"Це жорстоке, одностороннє і непередбачуване рішення багато в чому нагадує мені те, що робив пан Трамп... Я злий і засмучений. Так не робиться між союзниками", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

У 2016 році Австралія вибрала французьку суднобудівну компанію Naval Group для будівництва нового підводного флоту вартістю 40 мільярдів доларів, щоб замінити підводні човни Collins, яким понад два десятиліття.