Скандал в ВСУ? Комбат из "Магуры" возмутился приказами и подал рапорт на увольнение

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин подал рапорт на увольнение. Он заявил о неприемлемых задачах, потере людей и критиковал действия командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ширшина на его странице в Facebook.

"Не планировал восстанавливать страницу, но это уже край", - сообщил Ширшин.

Военный заявил, что на текущем направлении подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. А вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он на своей странице.

Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.

"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.

Комбат отметил, что соответствующий рапорт написан, и выразил надежду, что его снимут в ближайшее время. Ширшин также сообщил, что вскоре планирует рассказать некоторые моменты своим друзьям-журналистам.

Военный также отметил в своей заметке официальную страницу Генштаба ВСУ и добавил комментарий: "надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".