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Южная Корея подтвердила, что знала о заявлении Зеленского по поводу пленных КНДР

05:20 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Южная Корея подтвердила, что знала о заявлении Зеленского по поводу пленных КНДР Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина заранее уведомила Южную Корею о возможном упоминании президентом Владимиром Зеленским северокорейских военнопленных во время его выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

Как сказал высокопоставленный представитель администрации президента Южной Кореи, Сеул через дипломатические каналы получил информацию о том, что в выступлении Зеленского речь может идти о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

"Украинская сторона заранее сообщила нам и попросила нашего понимания", – сказал представитель администрации президента Южной Кореи.

В то же время он отметил, что Киев не сообщил точной формулировки будущего заявления и степени его публичности.

"Мы знали через дипломатические каналы о возможности того, что такое содержание по репатриации северокорейских военнопленных может быть включено, но было непонятно, как именно этот вопрос будет сформулирован", – пояснил чиновник.

Что заявил Зеленский

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Зеленский рассказал, что Украина недавно передала Южной Корее двух северокорейских военных, которых украинские силы захватили в плен в Курской области России в 2025 году.

По словам украинского президента, Северная Корея направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в войне против Украины. Зеленский также рассказал, что один из захваченных северокорейских военных пытался покончить с собой.

Накануне президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал разглашение информации о передаче военнопленных "глубоко досадным". Он заявил, что вопрос их репатриации чрезвычайно чувствительный и имеет значительные последствия для дипломатии, национальной безопасности и ситуации на Корейском полуострове.

По словам южнокорейского чиновника, Сеул ранее объяснил Киеву, что вопрос передачи северокорейских военных должен оставаться непубличным. В Южной Корее хотели урегулировать ситуацию как можно быстрее и незаметнее.

В Сеуле подчеркивают, что вопросы северокорейских военнопленных должны решаться с учетом их собственной воли, южнокорейского законодательства, международного права и гуманитарных принципов.

Ранее Украина и Южная Корея договорились проводить процесс передачи военнопленных без публичной огласки. Южнокорейская сторона считает, что сохранение конфиденциальности должно способствовать безопасному и быстрому решению вопроса.

Двое северокорейских военных попали в плен к украинским силам в январе 2025 года, после того как были направлены Россией в Курскую область. Впоследствии они выразили желание переехать в Южную Корею.

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