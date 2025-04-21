"Отлично справляется со своей работой": Трамп поддержал Хегсета на фоне скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп выразил доверие министру обороны Питу Хегсету на фоне сообщений СМИ о том, что глава Пентагона поделился информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Спросите у хуситов, сколько там дисфункции", - сказал Трамп журналистам.

Трамп заявил, что Хегсет "отлично справляется со своей работой", несмотря на то, что на него нападают "недовольные сотрудники".

Новый скандал с главой Пентагона

Напомним, сегодня газета The New York Times сообщила, что министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal. В нем участвовали его жена, брат и личный адвокат.

Позже в Пентагоне назвали фейковой эту публикацию и объявили информацию в чате Signal "несекретной".

"СМИ, которые ненавидят Трампа, продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента Трампа. На этот раз New York Times - и все другие фейковые новостные агентства, которые повторяют их мусор - с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи", - заявил советник главы Пентагона.

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