Италия выгоняет двух шпионов, они работали в посольстве РФ

Италия высылает двух российских военных атташе из-за их причастности к шпионской деятельности, обнаруженной в ходе расследования прокуратуры Рима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .

Что заявила Италия

Решение о высылке российских дипломатов в Риме приняли после ареста на этой неделе двух бывших сотрудников итальянской разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

"Правительство Италии решило выслать двух военных атташе из посольства Российской Федерации в Италии, отвечающих за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры", - заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам главы итальянской дипломатии, генеральный секретарь МИД Италии вызвал российского посла в Риме и сообщил ему имена дипломатов, которые должны покинуть страну.

"Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - отметил Таяни.

Оценка Рима

Вице-премьер Италии резко высказался по поводу мотивов Москвы.

"Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил Таяни.

Реакция Москвы

Российское государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в МИД России заявили: Москва "отреагирует" на высылку двух военных атташе.