ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Италия выгоняет двух шпионов, они работали в посольстве РФ

17:14 09.07.2026 Чт
2 мин
Двум сотрудникам российского посольства дали три дня, чтобы покинуть страну
aimg Валерия Абабина
Италия выгоняет двух шпионов, они работали в посольстве РФ Фото: Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Италия высылает двух российских военных атташе из-за их причастности к шпионской деятельности, обнаруженной в ходе расследования прокуратуры Рима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .

Что заявила Италия

Решение о высылке российских дипломатов в Риме приняли после ареста на этой неделе двух бывших сотрудников итальянской разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

"Правительство Италии решило выслать двух военных атташе из посольства Российской Федерации в Италии, отвечающих за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры", - заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам главы итальянской дипломатии, генеральный секретарь МИД Италии вызвал российского посла в Риме и сообщил ему имена дипломатов, которые должны покинуть страну.

"Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - отметил Таяни.

Оценка Рима

Вице-премьер Италии резко высказался по поводу мотивов Москвы.

"Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил Таяни.

Реакция Москвы

Российское государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в МИД России заявили: Москва "отреагирует" на высылку двух военных атташе.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы существенно активизировали шпионскую и диверсионную деятельность в странах Европы.

По данным Департамента безопасности Литвы, за последние несколько лет Европа выдворила более 400 офицеров российской разведки , работавших под дипломатическим прикрытием.

Ранее в Австрии осудили бывшего офицера местной разведки Эгисто Отта, который шпионил в пользу Кремля с 2015 по 2020 годы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Италия
Новости
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером