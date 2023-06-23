ФСБ возбудила дело против Пригожина. РосСМИ уже пишут о возможности гражданской войны в России

Российского диктатора Владимира Путина проинформировали об угрозах основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "наказать военное руководство РФ". В администрации президента не исключают попытку госпереворота.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сказал он.

При этом российский Национальный антитеррористический комитет уже возбудил уголовное дело против Пригожина "за призывы к вооруженному мятежу".

Российское издание "Важные истории" пишет, что по словам их источника, в администрации Путина - паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны. Также там якобы подозревают Пригожина в инсценировке удара по своим позициям.

"По словам источника, в АП еще неделю назад была информация, что Пригожин что-то готовит", - пишет издание.

Также РосСМИ пишут, что в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", сотрудники подняты по тревоге.

"Является ли тревога учебной и какие ее причины, выясняется. План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения", - пишет Baza.

О введении аналогичных мер сообщают и в Москве.

Скандал с Пригожиным

Напомним, сегодня, 23 июня, вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате этого якобы "погибло огромное количество солдат".

Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, которое несет военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не щадить тех, кто будет ему мешать.

По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беспределом в стране.

В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.