ФСБ возбудила дело против Пригожина. РосСМИ уже пишут о возможности гражданской войны в России
Российского диктатора Владимира Путина проинформировали об угрозах основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "наказать военное руководство РФ". В администрации президента не исключают попытку госпереворота.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сказал он.
При этом российский Национальный антитеррористический комитет уже возбудил уголовное дело против Пригожина "за призывы к вооруженному мятежу".
Российское издание "Важные истории" пишет, что по словам их источника, в администрации Путина - паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны. Также там якобы подозревают Пригожина в инсценировке удара по своим позициям.
"По словам источника, в АП еще неделю назад была информация, что Пригожин что-то готовит", - пишет издание.
Также РосСМИ пишут, что в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость", сотрудники подняты по тревоге.
"Является ли тревога учебной и какие ее причины, выясняется. План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения", - пишет Baza.
О введении аналогичных мер сообщают и в Москве.
Скандал с Пригожиным
Напомним, сегодня, 23 июня, вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате этого якобы "погибло огромное количество солдат".
Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, которое несет военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не щадить тех, кто будет ему мешать.
По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беспределом в стране.
В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.
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