ФСБ порушила справу проти Пригожина. РосЗМІ вже пишуть про можливість громадянської війни в Росії

Російського диктатора Володимира Путіна поінформували про погрози засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина "покарати військове керівництво РФ". В адміністрації президента не відкидають спробу держперевороту.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Президента Путіна поінформовано про всі події навколо Пригожина. Необхідні заходи вживаються", - сказав він.

При цьому російський Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу проти Пригожина "за заклики до збройного заколоту".

Російське видання "Важливі історії" пише, що за словами їхнього джерела, в адміністрації Путіна - паніка, там не виключають сценарій початку громадянської війни. Також там нібито підозрюють Пригожина в інсценуванні удару по своїм позиціям.

"За словами джерела, в АП ще тиждень тому була інформація, що Пригожин щось готує", - пише видання.

Також росЗМІ пишуть, що в ряді відділів поліції Ростовської області оголошено план "Фортеця", співробітники підняті по тривозі.

"Чи є тривога навчальною та які її причини, з'ясовується. План "Фортеця" має на увазі під собою екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу", - пише Baza.

Про введення аналогічних заходів повідомляють і в Москві.

Скандал з Пригожиним

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Пригожин пригрозив у відповідь зупинити зло, яке несе військове керівництво країни. Він пообіцяв покарати тих, хто причетний до ліквідації "вагнерівців", і не шкодувати тих, хто йому заважатиме.

За словами засновника ПВК "Вагнера", він та 25 тисяч його солдатів пішли розбиратися з беззаконням у країні.

У Міноборони РФ усі звинувачення в "атаці" на солдатів ПВК "Вагнера" заперечують.