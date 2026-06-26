Скандал с полком "Скала": все о расследованиях, реакциях и проверках

Вокруг 425 ОШП "Скала" разразился громкий скандал. После расследования журналистов о смертях и возможных пытках новобранцев в учебных центрах, ГБР возбудило уголовное дело, а командира полка отстранили от должности.
Что говорят военные и какие факты уже проверяет следствие - рассказывает РБК-Украина в материале.
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23 июня украинское онлайн-медиа "Бабель" опубликовало масштабное расследование о 425-м отдельном штурмовом полке "Скала". Журналисты опросили более 30 свидетелей, среди которых родные мобилизованных и военные подразделения, покинувшие службу или продолжающие ее проходить.
В материале речь шла о 25 смертях в учебных центрах полка за последние полгода, а также о случаях пыток и издевательств во время подготовки. Редакция также сообщила, что обрабатывает новые данные о дополнительных смертях, которые могут увеличить это количество.
Отдельно описан случай 35-летнего Александра Семенова, который после побега со службы обратился в больницу в Кропивницком с многочисленными травмами и заявил об издевательствах.
На видео, которое есть в распоряжении "Бабеля", он также рассказывал о возможных самоубийствах в подразделении. Позже мужчина скончался в больнице, официальная причина смерти - пневмония.
Полк заявил, что ознакомился с материалом "Бабеля" и выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.
В "Скале" подчеркнули, что каждый случай должен рассматриваться отдельно, а выводы - базироваться на фактах, документах и официальных проверках.
В то же время, в полку не согласились с обобщениями расследования, отметив, что часть смертей произошла в больницах или была связана с болезнями или состоянием здоровья мобилизованных.
Также в заявлении говорится, что подразделение получает пополнение из ТЦК с положительными выводами ВВК и не занимается мобилизацией самостоятельно.
Командование подчеркнуло готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, Офисом военного омбудсмена и другими структурами, а также заявило об открытости к проверкам и совершенствованию процедур.
Уже на следующий день после публикации расследования Государственное бюро расследований сообщило, что начало проверку информации, обнародованной в СМИ касательно возможных нарушений в 425 ОШП "Скала".
Дело открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.
Следователи проводят комплекс процессуальных действий по установлению всех обстоятельств, проверке фактов и определению возможных ответственных лиц, говорят в ГБР.
Как рассказала в эфире телемарафона советницы по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, Бюро ранее уже фиксировало возможные правонарушения в "Скале" еще до расследования СМИ.
По словам ее, ранее уже было открыто два уголовных производства по фактам превышения полномочий с применением физического насилия. После выхода журналистского расследования ГБР зарегистрировало еще одно уголовное производство.
"Это не означает, что все изложенные в медиа факты уже подтвердились. Но мы обязаны проверить каждый из них. Задача ГБР - установить не эмоциональную, а юридическую картину событий", - подчеркнула Сапьян.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверяет сообщения о возможных пытках в 425 ОШП "Скала".
По его словам, речь идет о возможных фактах пыток, содержании в местах несвободы и доведении до самоубийств.
Омбудсмен обратился в ГБР и Специализированную прокуратуру, а также сообщил о начале работы мониторинговой группы его Офиса.
В свою очередь военная омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что о проблемах в "Скале" было известно еще в мае-июне 2025 года.
Тогда во время проверки из полка забрали 22 избитых военных (их показания подтвердил полиграф) и обнаружили группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах. Их впоследствии отстранили от обучения людей, однако правоохранительные органы до сих пор не смогли выдать результаты расследования, утверждает Решетилова.
По ее словам, с начала 2026 года Офис омбудсмена направил уже 5 сообщений о преступлениях в подразделении, но системное решение ситуации тормозится глобальными проблемами: в штурмовом полку обнаружили около 2 000 наркозависимых бойцов, которых ВЛК и ТЦК продолжают мобилизовать вопреки правилам, а само подразделение разрослось до масштабов дивизии, оставаясь в управленческом штате обычного полка.
"С моей точки зрения, оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении", - подытожила она.
В Сухопутных войсках заявили, что информация из медиа нуждается в тщательной правовой проверке.
Командование подчеркнуло, что проверки уже идут, а правоохранительным органам оказывается максимальное содействие.
В заявлении подчеркнуто, что недопустимы любые проявления насилия или ненадлежащего обращения с военнослужащими.
Также отмечено необходимость избегать преждевременных выводов до завершения расследований.
В четверг, 25 мая стало известно, что командир 425 ОШП "Скала" подполковник Юрий Гаркав отстранен от исполнения обязанностей на время проверки.
Как сообщили РБК-Украина в Главном управлении коммуникаций ВСУ, в подразделении работает комплексная комиссия и следственные органы.
Фото: командира 425 штурмового полка "Скала" Юрия Гаркавого отстранили (facebook.com/425skala)
ГБР проводит досудебное расследование, а также идет взаимодействие с Офисом военного омбудсмана.
После публикации расследования в "Скале" состоялась пресс-конференция. В полку подтвердили 25 смертей в учебных центрах, упомянутых в материале "Бабеля".
В то же время историю о девяти самоубийствах, о которых упоминал Александр Семенов, в полку отрицали.
Отдельные инциденты, в частности относительно возможной привязки к квадроциклу, назвали как нуждающиеся в дополнительном расследовании.
Расследование продолжается с участием ГБР, Офиса омбудсмена и межведомственной комиссии.
425 отдельный штурмовой полк "Скала" начал свой путь как добровольческая мобильно-огневая группа, которая с первых дней полномасштабного вторжения уничтожала технику и живую силу российских войск. Впоследствии подразделение было сформировано в отдельный батальон, а позже - в штурмовой полк.
Подразделение участвовало в боях за Изюм, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Нью-Йорк и других населенных пунктов.
В сентябре 2022 года бойцы "Скалы" одними из первых вошли в Бражковку и Изюм во время контрнаступления на Харьковщине. В тот же месяц батальон захватил российскую командно-наблюдательную машину комплекса управления артиллерией "Канонада".
Зимой 2023 подразделение проводило штурмовые действия в Бахмуте, а его аэроразведка корректировала работу украинской артиллерии. "Скала" участвовала в контрнаступлении на Запорожском направлении, в частности в районе Роботиного.
В 2024 году подразделение проводило штурмовые операции под Угледаром, в Нью-Йорке, Раздольном.
Как отмечают в полку, сейчас его подразделения выполняют боевые задания на Покровском направлении и участвуют в сдерживании российского наступления.