Скандал з полком "Скеля": все про розслідування, реакції та перевірки

Головне: 23 червня "Бабель" опублікував розслідування про 425 ОШП "Скеля", в якому заявив про 25 смертей у навчальних центрах за пів року та можливі катування мобілізованих.

Полк "Скеля" відкинув узагальнення розслідування, але заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

ДБР веде розслідування, відкрито кримінальне провадження за фактами, викладеними у матеріалі.

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку можливих порушень прав військовослужбовців.

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що всі факти мають бути ретельно перевірені, а будь-яке насильство є неприпустимим.

Командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок.

Після розслідування у "Скелі" провели пресконференцію, де підтвердили 25 смертей у навчальних центрах, але заперечили частину звинувачень.

Розслідування журналістів

23 червня українське онлайн-медіа "Бабель" опублікувало масштабне розслідування щодо 425 окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти опитали понад 30 свідків, серед яких рідні мобілізованих та військові підрозділу, які залишили службу або продовжують її проходити.

У матеріалі йшлося про 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також про випадки катувань і знущань під час підготовки. Редакція також повідомила, що опрацьовує нові дані про додаткові смерті, які можуть збільшити цю кількість.

Окремо описано випадок 35-річного Олександра Семенова, який після втечі зі служби звернувся до лікарні у Кропивницькому з численними травмами та заявив про знущання.

На відео, яке є у розпорядженні "Бабеля", він також розповідав про можливі самогубства в підрозділі. Згодом чоловік помер у лікарні, офіційна причина смерті - пневмонія.

Офіційна позиція 425 ОШП "Скеля"

Полк заявив, що ознайомився з матеріалом "Бабеля" та висловив співчуття родинам загиблих військовослужбовців.

У "Скелі" наголосили, що кожен випадок має розглядатися окремо, а висновки - базуватися на фактах, документах і офіційних перевірках.

Водночас у полку не погодилися з узагальненнями розслідування, зазначивши, що частина смертей сталася в лікарнях або була пов’язана з хворобами чи станом здоров’я мобілізованих.

Також у заяві йдеться, що підрозділ отримує поповнення з ТЦК із позитивними висновками ВЛК і не займається мобілізацією самостійно.

Командування підкреслило готовність до співпраці з правоохоронними органами, Офісом військового омбудсмена та іншими структурами, а також заявило про відкритість до перевірок і вдосконалення процедур.

Розслідування ДБР

Вже наступного дня після публікації розслідування Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало перевірку інформації, оприлюдненої в медіа щодо можливих порушень у 425 ОШП "Скеля".

Справу відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень в умовах воєнного стану.

Слідчі проводять комплекс процесуальних дій для встановлення всіх обставин, перевірки фактів і визначення можливих відповідальних осіб, кажуть в ДБР.

Як розповіла в ефірі телемарафону радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян, Бюро раніше вже фіксувало можливі правопорушення "Скелі" ще до розслідування ЗМІ.

За словами її, раніше вже були відкриті два кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень із застосуванням фізичного насильства. Після виходу журналістського розслідування ДБР зареєструвало ще одне кримінальне провадження.

"Це не означає, що всі викладені в медіа факти вже підтвердилися. Але ми зобов'язані перевірити кожен із них. Завдання ДБР - встановити не емоційну, а юридичну картину подій", - наголосила Сапьян.

Реакції омбудсменів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевіряє повідомлення про можливі катування у 425 ОШП "Скеля".

За його словами, йдеться про ймовірні факти тортур, утримання у місцях несвободи та доведення до самогубств.

Омбудсмен звернувся до ДБР і Спеціалізованої прокуратури, а також повідомив про початок роботи моніторингової групи його Офісу.

Своєю чергою військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що про проблеми у "Скелі" було відомо ще в травні-червні 2025 року.

Тоді під час перевірки з полку забрали 22 побитих військових (їхні свідчення підтвердив поліграф) та виявили групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Їх згодом відсторонили від навчання людей, проте правоохоронні органи досі не спромоглися видати результати розслідування, стверджує Решетилова.

За її словами, з початку 2026 року Офіс омбудсмана направив уже 5 повідомлень про злочини в підрозділі, але системне вирішення ситуації гальмується глобальними проблемами: у штурмовому полку виявили близько 2 000 наркозалежних бійців, яких ВЛК та ТЦК продовжують мобілізувати всупереч правилам, а сам підрозділ розрісся до масштабів дивізії, залишаючись в управлінському штаті звичайного полку.

"З моєї точки зору, оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі", - підсумувала вона.

Позиція Сухопутних військ ЗСУ

У Сухопутних військах заявили, що інформація з медіа потребує ретельної правової перевірки.

Командування наголосило, що перевірки вже тривають, а правоохоронним органам надається максимальне сприяння.

У заяві підкреслено, що неприпустимими є будь-які прояви насильства чи неналежного поводження з військовослужбовцями.

Також наголошено на необхідності уникати передчасних висновків до завершення розслідувань.

Відсторонення командира

У четвер, 25 травня стало відомо, що командира 425 ОШП "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого відсторонено від виконання обов’язків на час перевірки.

Як повідомили РБК-Україна в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, у підрозділі працює комплексна комісія та слідчі органи.

Фото: командира 425 штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили (facebook.com/425skala)

ДБР проводить досудове розслідування, а також триває взаємодія з Офісом військового омбудсмана.

Подальші перевірки та пресконференція

Після публікації розслідування у "Скелі" відбулася пресконференція. У полку підтвердили 25 смертей у навчальних центрах, які були згадані в матеріалі "Бабеля".

Водночас історію про дев’ять самогубств, про які згадував Олександр Семенов, у полку заперечили.

Окремі інциденти, зокрема щодо можливого прив’язування до квадроцикла, назвали як такі, що потребують додаткового розслідування.

Розслідування триває за участі ДБР, Офісу омбудсмана та міжвідомчої комісії.

Що відомо про 425 ОШП "Скеля"

425 окремий штурмовий полк "Скеля" розпочав свій шлях як добровольча мобільно-вогнева група, яка з перших днів повномасштабного вторгнення знищувала техніку та живу силу російських військ. Згодом підрозділ був сформований в окремий батальйон, а пізніше - у штурмовий полк.

Підрозділ брав участь у боях за Ізюм, Соледар, Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Нью-Йорк та інших населених пунктів.

У вересні 2022 року бійці "Скелі" одними з перших увійшли до Бражківки та Ізюма під час контрнаступу на Харківщині. Того ж місяця батальйон захопив російську командно-спостережну машину комплексу управління артилерією "Канонада".

Взимку 2023 року підрозділ проводив штурмові дії у Бахмуті, а його аеророзвідка коригувала роботу української артилерії. "Скеля" брала участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Роботиного.

У 2024 році підрозділ проводив штурмові операції під Вугледаром, у Нью-Йорку, Роздольному.

Наразі, як зазначають у полку, його підрозділи виконують бойові завдання на Покровському напрямку та беруть участь у стримуванні російського наступу.