Глава МЗС Франції провів переговори з держсекретарем США: обговорили відновлення довіри

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили врегулювання кризи у відносинах між країнами після створення нового партнерства AUKUS і розірвання Австралією договору з французьких підводних човнів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції .

У ході зустрічі дипломати обговорили умови та основні теми поглиблених консультацій між Францією та США, спрямованих на відновлення довіри.

Ле Дріан нагадав, що перший крок у врегулюванні кризи між країнами був зроблений під час телефонної розмови президентів США і Франції Джо Байдена і Еммануеля Макрона. При цьому міністр зазначив, що вихід з ситуації, що склалася "потребує часу і конкретних дій".

"З цією метою міністр погодився підтримувати тісний контакт з паном Ентоні Блінкеном", - уточнили в пресслужбі.

Зустріч Ле Дріана і Блінкена пройшла 23 вересня в постійному представництві Франції при ООН.