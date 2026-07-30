Скандал с избиением солдат в "Скале": двум подозреваемым избрали меры пресечения

Суд направил обоих военнослужащих под стражу на 60 дней без права внесения залога. Оба во время заседания запретили показывать свои лица. Прокуроры просили избрать именно такую меру пресечения, адвокаты возражали.

Позиция санитарного инструктора

28-летний санитарный инструктор вину не признает и утверждает, что его оклеветали. По словам военного, потерпевшие – это люди с наркотической зависимостью, которые таким образом мстят ему. Обвинения в пытках он отвергает и просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Подозреваемый сообщил, что будет оспаривать решение суда - на это у него пять дней.

Позиция делопроизводителя

29-летний делопроизводитель считает подозрение и обвинение необоснованными. Он также запретил показывать лицо и называть фамилию, а суд просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако арестованный сообщил, что обжаловать решение не планирует, считая это бесперспективным.