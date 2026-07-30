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Скандал с избиением солдат в "Скале": двум подозреваемым избрали меры пресечения

15:43 30.07.2026 Чт
2 мин
Один из арестованных уверяет, что его оклеветали
aimg Валерия Абабина
Фото: Двум подозреваемым военным "Скелі" суд избрал меры пресечения (getty images)

Суд в Кропивницком избрал меру пресечения двум военнослужащим 425-го отдельного штурмового полка "Скала", подозреваемых в пытках собратьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Кропивницький из зала суда.

Суд направил обоих военнослужащих под стражу на 60 дней без права внесения залога. Оба во время заседания запретили показывать свои лица. Прокуроры просили избрать именно такую меру пресечения, адвокаты возражали.

Позиция санитарного инструктора

28-летний санитарный инструктор вину не признает и утверждает, что его оклеветали. По словам военного, потерпевшие – это люди с наркотической зависимостью, которые таким образом мстят ему. Обвинения в пытках он отвергает и просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Подозреваемый сообщил, что будет оспаривать решение суда - на это у него пять дней.

Позиция делопроизводителя

29-летний делопроизводитель считает подозрение и обвинение необоснованными. Он также запретил показывать лицо и называть фамилию, а суд просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако арестованный сообщил, что обжаловать решение не планирует, считая это бесперспективным.

Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала".

В мае 2026 года они самостоятельно "наказали" собратьев за якобы нарушение дисциплины - жестоко избили и заперли в хозяйственном здании.

Одного из пострадавших госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носовой кости, второго содержали почти сутки.

Скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вспыхнул в конце июня после расследования "Бабеля" о возможных пытках и смертях мобилизованных. ДБР открыло уголовное производство .

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