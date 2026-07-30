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Скандал з побиттям солдатів у "Скелі": двом підозрюваним обрали запобіжні заходи

15:43 30.07.2026 Чт
2 хв
Один із арештованих запевняє, що його обмовили
aimg Валерія Абабіна
Фото: Двом підозрюваним військовим "Скелі" суд обрав запобіжні заходи (getty images)

Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям 425-го окремого штурмового полку "Скеля", яких підозрюють у катуванні побратимів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Кропивницький із зали суду.

Суд відправив обох військовослужбовців під варту на 60 днів без права внесення застави. Обидва під час засідання заборонили показувати свої обличчя. Прокурори просили обрати саме такий запобіжний захід, адвокати заперечували.

Позиція санітарного інструктора

28-річний санітарний інструктор провину не визнає і стверджує, що його обмовили. За словами військового, потерпілі - це люди з наркотичною залежністю, які таким чином мстять йому. Звинувачення у катуванні він відкидає та просив суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний повідомив, що оскаржуватиме рішення суду - на це він має п'ять днів.

Позиція діловода

29-річний діловод вважає підозру та обвинувачення необґрунтованими. Він також заборонив показувати обличчя та називати прізвище, а суд просив обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Проте арештований повідомив, що оскаржувати рішення не планує, вважаючи це безперспективним.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля".

У травні 2026 року вони самостійно "покарали" побратимів за нібито порушення дисципліни - жорстоко побили і замкнули у господарській будівлі.

Одного з потерпілих госпіталізували з черепно-мозковою травмою та переломом носової кістки, другого утримували ще майже добу.

Скандал навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля" спалахнув наприкінці червня після розслідування "Бабеля" про можливі катування та смерті мобілізованих. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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КропивницькийСуд