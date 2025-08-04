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Скандал с особняком за 70 млн гривен: главу Энерготаможни отстранили от должности

Понедельник 04 августа 2025 16:31
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Скандал с особняком за 70 млн гривен: главу Энерготаможни отстранили от должности Фото: Анатолий Комар, глава Энерготаможни (enkorr.ua)
Автор: Иван Носальский

Главу Энергетической таможни Анатолия Комара отстранили от должности. Он попал в скандал после журналистского расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины в Telegram и Государственную таможенную службу в Facebook.

"В связи с фактами, изложенными в журналистском расследовании "Радио Свобода", министр финансов Сергей Марченко поручил и.о. главы ГТС рассмотреть вопрос об отстранении от исполнения обязанностей главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара на время служебного расследования", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что решение о нахождении Комара на должности будет принято по результатам расследования Национального агентства по предотвращению коррупции и правоохранителей.

Обновлено 17:01

В Государственной таможенной службе Украины рассказали, что главу Энерготаможни Анатолия Комара отстранили от должности.

В ГТС рассказали, что в отношении начальника Энергетической таможни проводится проверка. Ее осуществляют Государственная таможенная служба вместе с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов.

"Учитывая это, Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", - подчеркнули в таможенной службе.

Громкое расследование об особняке Комара

Ранее журналисты "Радио Свобода" сообщили, что семья главы Энерготаможни Анатолия Комара в этом году завершила строительство элитного особняка под Киевом. Площадь дома составляет 450 кв. м, а его ориентировочная стоимость может достигать 70 миллионов гривен.

Участок под строительство - 20 гектаров - был приобретен за 1 миллион гривен. Кроме того, по данным расследования, Комар владеет квартирами в элитных жилых комплексах Киева.

На этом фоне премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить Комара и безотлагательно принять меры.

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