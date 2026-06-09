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Скандал с НМТ в Одессе: в Минобразования объяснили, почему экзамен длился 13 часов

23:03 09.06.2026 Вт
2 мин
Почему тестирование не прекратили после многочасовых воздушных тревог?
aimg Мария Науменко
Скандал с НМТ в Одессе: в Минобразования объяснили, почему экзамен длился 13 часов Фото: участники НМТ сдают тестирование (Getty Images)
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Ситуация с 13-часовым УМТ в Одессе вызвала широкий общественный резонанс. В МОН объяснили, как действовали организаторы и что могли выбрать абитуриенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

В ведомстве напомнили, что для проведения национального мультипредметного теста в условиях войны предусмотрен специальный порядок действий на случай воздушных тревог и других форс-мажорных обстоятельств.

Как объяснили в МОН, если суммарная продолжительность воздушных тревог во время двух этапов тестирования превышает два с половиной часа, ответственные за временные экзаменационные центры вместе с региональным центром оценивания качества образования принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

Именно такая ситуация возникла в Одесской области. Участникам предложили завершить тестирование и подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ.

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По данным МОН, такой возможностью воспользовались 105 участников. В то же время около тысячи абитуриентов настояли на продолжении тестирования, несмотря на длительные перерывы из-за воздушных тревог.

В министерстве также отметили, что отдельные учебные заведения по собственной инициативе обеспечивали участников водой и питанием или организовывали передачу еды и напитков от родителей.

В то же время, по информации ведомства, жалоб от участников тестирования или их родителей к организаторам не поступало.

Отдельно в Минобразования прокомментировали ситуацию во время сдачи НМТ 1 июня в Винницком лицее №22, которая также вызвала общественный резонанс. Обращение абитуриентки относительно технических трудностей уже рассмотрел Винницкий региональный центр оценивания качества образования.

"Окончательное решение о ее допуске к сдаче дополнительной сессии будет принимать Украинский центр оценивания качества образования", - пояснили в МОН.

Напомним, ранее в Одессе из-за длительных воздушных тревог проведение УМТ растянулось почти на 13 часов.

Представители омбудсмена заявили, что абитуриенты длительное время находились в укрытии без надлежащих условий, а в Верховной Раде призвали руководство УЦОКО предоставить объяснения по этой ситуации.

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