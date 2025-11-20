ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Скандал в немецком кино: 14 знаменитостей лишили наград из-за сотрудничества с нацистами

Германия, Четверг 20 ноября 2025 06:20
UA EN RU
Скандал в немецком кино: 14 знаменитостей лишили наград из-за сотрудничества с нацистами Иллюстративное фото: политические настроения в Германии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Немецкая киноассоциация лишила 14 выдающихся деятелей почетных медалей из-за их нацистского прошлого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Среди тех, кого коснулись эти решения, - известный режиссер пропаганды Лени Рифеншталь, актер Хайнц Рюманн, бывший директор Берлинского кинофестиваля Альфред Бауэр, режиссер Август Арнольд, кинодива Ольга Чехова и кинорежиссер Людвиг Вальдляйтнер.

Все они были классифицированы Мюнхенским институтом современной истории (IfZ) как "запятнанные нацистским прошлым" или "нацистско-совместимые".

Исключение сделали только для Гильмара Гофмана, который после 1945 года активно выступал за критический анализ нацистского прошлого и пропагандировал художественные контрапункты к наследию нацистского кино. Исполнительный совет SPIO оценил его деятельность как доказательство того, что люди могут меняться, и предоставил ему более нюансированную оценку.

Исследование исторического прошлого SPIO заказала к своему 100-летию, частично в ответ на рост правоэкстремистских настроений в современном немецком обществе. Президент ассоциации Петер Шауэрте подчеркнул, что расследование позволит вынести объективные выводы и сделать правильные шаги в отношении проблемного прошлого организации.

Кстати, в будущем SPIO планирует отказаться от нынешней почетной медали и ввести новую премию, которая будет не только отмечать выдающиеся достижения в кино, но и социально-политическую преданность демократии и верховенству права.

Ассоциация SPIO объединяет 14 профессиональных объединений и представляет более 1400 компаний немецкой киноиндустрии, стремясь повысить ее качество, разнообразие и международное признание.

К слову, аукционный дом Felzmann в Нойсе, недалеко от Дюссельдорфа, планировал 18 ноября провести торги под названием "Система террора. Том II", во время которых должны были выставить на продажу десятки документов и личных вещей, принадлежавших жертвам нацистского преследования.

Напомним, что Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году были освобождены узники концлагеря Аушвиц в польском Освенциме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте